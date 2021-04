Pantofii sport satanici. Nike a câștigat procesul împotriva Brooklyn MSCHF

Nike și-a câștigat procesul împotriva colectivului de artă din Brooklyn MSCHF pentru controversații „pantofi ai lui Satan”, care conțin o picătură de sânge uman real în talpă, relatează BBC, citat de Mediafax.

Pantofii în valoare de 1.018 dolari sunt Nike Air Max 97s modificați, decorați cu o cruce răsturnată, o pentagramă și cuvintele „Luca 10:18”. MSCHF a produs pantofii în colaborare cu rapperul Lil Nas X. Colectivul spune că a făcut 666 de perechi și toate, cu excepția uneia, au fost deja expediate.

"Asociere eronată"

Nike a revendicat încălcarea mărcii comerciale, cerând unei instanțe federale din New York să oprească MSCHF de la vânzarea pantofilor.

„MSCHF și pantofii Satan neautorizați vor provoca confuzie și vor crea o asociere eronată între produsele MSCHF și Nike”, a spus compania în proces.

Cele 666 de perechi nu sunt „pantofi de sport tipici, ci mai degrabă opere de artă numerotate individual, care au fost vândute colecționarilor pentru suma de 1.018 USD fiecare”, au spus avocații MSCHF . Un judecător federal a emis joi un ordin temporar de restricție. Impactul hotărârii rămâne neclar, deoarece MSCHF a anunțat că nu intenționează să producă alte perechi de pantofi.

Nike nu a aprobat și nu autorizează Satan Shoes

MSCHF a lansat pantofii odată cu prezentarea celei mai recente piese Montero (Call Me By Your Name) a lui Lil Nas X, care a debutat pe YouTube săptămâna trecută. Într-un videoclip muzical puternic stilizat, el alunecă pe un stâlp din cer până în iad înainte de a dansa provocator cu Satana, apoi își rupe gâtul și îi fură coarnele. Imaginile și pantofii fac trimitere la versetul biblic Luca 10:18 - „Așa că El le-a spus: „L-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din ceruri”.

Fiecare pantof are, de asemenea, o talpă de amortizare cu bule de aer, care conține 60 de centimetri cubi de cerneală roșie și o singură picătură de sânge uman, donat de membrii colectivului de artă MSCHF. În plângerea depusă la instanța din New York, Nike a spus că nu a aprobat și nu autorizează Satan Shoes.