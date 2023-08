Economia olandeză, în recesiune. Inflația și majorarea dobânzilor au afectat exporturile și cheltuielile consumatorilor

Ţările de Jos au intrat în recesiune în trimestrul doi din 2023, pe fondul scăderii exporturilor şi a cheltuielilor consumatorilor, după majorarea dobânzilor, menită să ţină sub control inflaţia, transmite AP.



Conform datelor Biroului de Statistică, economia olandeză a scăzut cu 0,3% în perioada aprilie-iunie 2023, după un declin de 0,4% în primul trimestru din acest an, scrie Agerpres.



”După pandemie, economia olandeză s-a redresat mai rapid şi mai puternic decât restul Europei, dar în ultimul an situaţia s-a schimbat”, a explicat Peter Hein van Mulligen, economist şef la Biroul de Statistică.



Ţările vecine Franţa şi Belgia au raportat creştere în trimestrul doi din 2023, în timp ce PIB-ul Germaniei, cea mai mare economie europeană, a stagnat.



Fundamentele economice ale ţării rămân solide, deşi consumatorii şi firmele suferă din cauza efectelor inflaţiei şi ale majorării dobânzilor.



”Ne angajăm să rezolvăm provocările pe termen lung şi analizăm unde se înregistrează creşteri inutile de preţuri”, a declarat ministrul interimar al Afacerilor Economice, Micky Adriaansens.

Piața forței de muncă, solidă

Chiar dacă ţara este oficial în recesiune, piaţa forţei de muncă rămâne solidă, rata şomajului situându-se la 3,6%, un nivel scăzut record.



”Pentru fiecare o sută de persoane care caută un loc de muncă există 122 de slujbe”, a explicat Hein van Mulligen.



Conform datelor Eurostat, economia UE a fost stabilă, iar cea a zonei euro a crescut cu 0,3%, în trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada ianuarie-martie 2023, când economia UE a înregistrat un avans de 0,2%, iar a zonei euro a rămas stabilă.

