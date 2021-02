O simplă discuție, cu sau fără mască, poate duce la infecția COVID

O simplă conversaţie între două persoane care se află aproape una de alta, cu sau fără mască, cum ar fi într-un coafor sau într-un cabinet stomatologic, poate transmite coronavirusul, potrivit unui studiu japonez publicat marţi în jurnalul ştiinţific Physics of Fluids, relatează EFE, scrie Agerpres.



Se cunoaşte că noul coronavirus se poate răspândi de la persoanele infectate chiar dacă acestea nu prezintă simptome, prin picăturile foarte mici din aerul expirat, iar majoritatea studiilor s-au concentrat asupra a ceea ce se întâmplă atunci când persoana infectată tuşeşte sau strănută, iar picăturile sunt expulzate pe distanţe mari.

Cum au procedat cercetătorii





O echipă de cercetători, condusă de Keiko Ishii de la Departamentul de Inginerie Mecanică de la Universitatea Aoyama Gakuin din Japonia, a folosit fumul şi lumina laser pentru a observa fluxul de respiraţie în apropierea şi în jurul a două persoane care conversează în diferite poziţii.



Oamenii de ştiinţă au acordat o atenţie specială poziţiilor comune în industria serviciilor, precum la saloane de coafură, în cabinete medicale sau centre de îngrijire pentru persoane bolnave sau vârstnice.



Pentru acest studiu, cercetătorii au utilizat ţigări electronice ce produc vapori cu picături cu un diametru de aproximativ o zecime de micron, o dimensiune similară cu cea a unei particule de virus.



Lichidul utilizat în aceste dispozitive de vapat a constat dintr-un amestec de glicerină şi propilen glicol care produce un nor de picături ce reflectă lumina unui laser, ceea ce permite vizualizarea direcţiei fluxurilor de aer.



Ishii a explicat că echipa sa a analizat "caracteristicile de difuziune ale expiraţiei cu şi fără mască, atunci când o persoană stătea în picioare, ori aşezată, cu faţa în jos sau cu faţa în sus".

Experimente la coafor





Experimentele au fost efectuate de asemenea la coaforul Colegiului de Estetică Yamano din Tokyo, în posturi întâlnite în mod obişnuit în astfel de spaţii.



Testele au demonstrat că aerul expirat de o persoană fără mască în timp ce vorbeşte are tendinţa de a se îndrepta în jos sub influenţa gravitaţiei. Astfel, în cazul în care un client sau pacient se află mai jos de persoana infectată se poate infecta la rândul său.



Când persoana care oferă servicii poartă mască în timp ce stă în picioare sau în şezut, norul de vapori tinde să adere la corpul acestei persoane care are o temperatură mai mare decât cea din mediul înconjurător iar aerul se îndreaptă în sus. Însă, în cazul în care tehnicianul se apleacă în faţă, picăturile tind să se detaşeze de corpul acelei persoane şi pot ajunge pe clientul sau pacientul aflat mai jos.

Ce pot face ”scuturile faciale”





Cercetătorii au experimentat, de asemenea, cu "scuturile faciale" - apărătoare din plastic ce înconjoară întreaga faţă - şi au descoperit că acestea pot preveni particulele degajate dinspre masca angajatului salonului de coafură sau asistentei către client.



"Scutul facial a contribuit la ridicarea aerului expirat", a spus Ishii. "Prin urmare, este mult mai eficientă utilizarea unei măşti şi a unui scut facial în cazul celor care oferă servicii pentru clienţi", potrivit studiului.



Pandemia de COVID-19 a îmbolnăvit aproximativ 112 milioane de oameni într-un an şi a ucis aproape 2,5 milioane în întreaga lume. În Statele Unite au fost confirmate 28,2 milioane de cazuri de infectare, iar boala a ucis peste 500.000 de persoane, aminteşte EFE.