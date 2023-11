O pisică a supraviețuit ca prin minune după ce a parcurs 60 de kilometri blocată sub capota unei maşini

O pisică din Marea Britanie a trăit o experiență cu adevărat înfricoșătoare. Spre surprinderea tuturor a supraviețuit după ce a călătorit peste 60 de kilometri, blocată sub capota unei mașini.

Chi, o pisică de un an din Brighton, East Sussex, a suferit răni grave și a necesitat asistență medicală de urgență după ce a fost găsită prinsă sub capota unei mașini. Kaylie Banks, proprietara în vârstă de 30 de ani, a povestit că a fost nevoie să demonteze grila din partea frontală a vehiculului pentru a elibera pisica.

„M-am întors acasă de la serviciu și am constatat că Chi nu era nicăieri. După ce am căutat în toată casa, am început să bat la ușile vecinilor. Nimeni nu o văzuse, ceea ce m-a îngrijorat foarte mult. Unul dintre vecini mi-a comunicat că a descoperit-o pe Chi captivă sub capota mașinii sale. În timp ce conducea, a auzit zgomote provenind de la motor. Din fericire, a oprit mașina și a observat-o pe Chi înăuntru, blocată.”, a povestit Banks, potrivit countypress.co.uk.

După ce a fost eliberat, animalul a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a-fi fi înlăturată pielea arsă, după care s-a întors în siguranță la stăpâna sa acasă, conform declarațiilor unui purtător de cuvânt de la People's Dispensary for Sick Animals (PDSA).

