Nicușor Halici, mesaj pentru ministrul Virgil Popescu: Prioritatea este revenirea prețurilor la energie și gaze la nivelul anului 2020

„Îi solicit ministrului Energiei să vină rapid cu soluții pentru ca prețurile la energie și gaze să fie readuse la nivelul anului 2020. Aceste soluții trebuie discutate în regim de urgență atât în cadrul Coaliției, cât și în Guvern. PSD a propus mai multe soluții ministrului PNL al Energiei, care are responsabilitatea juridică pentru a readuce prețurile la energie la nivelul anului 2020. Înțelegem că și domnia sa are niște soluții, ceea ce nu înțeleg este de ce întârzie cu analiza și cu identificarea celei mai bune soluții“, a afirmat deputatul Nicușor Halici.

Pentru rezolvarea crizei din energie, a explicat președintele interimar al PSD Vrancea, nu este exclusă nicio variantă astfel încât vrâncenii și firmele din județ să fie protejați de explozia prețurilor la energie. „Criza din energie ne-a afectat pe toți, facturile au explodat în ultimele luni și sunt convins că vom găsi soluții pentru ca vrâncenii să nu aibă de suferit. Am discutat cu oameni de afaceri care trebuie să achite facturi uriașe la energie, ceea ce pune în pericol activitatea firmelor și implicit locurile de muncă ale salariaților din județ. Dacă nu se oprește această sarabandă a creșterilor nestăvilite ale prețurilor la electricitate și gaz, inflația va continua să crească și va amplifica suferința românilor și a economiei. Pentru a stopa această scumpire masivă a energiei nu excludem nicio variantă, mă refer la mecanismul de plafonare și compensare, reducerea TVA, eliminarea din costuri a certificatelor verzi sau reglementarea pe o perioadă limitată a prețurilor, o măsură prevăzută de legislația europeană și pe care o aveam prevăzută prin OUG 114, care a funcționat”, a declarat deputatul Nicușor Halici, potrivit monitoruldevrancea.ro.

„De la abrogarea acestei ordonanțe și implicit liberalizarea pieței, liberalizare pe care am criticat-o vehement la abrogarea OUG 114, le-am spus guvernanților PNL-USR de la acel moment că această abrogare va duce la o explozie a prețurilor la energie, dar și la pierderea tuturor mecanismelor de control și monitorizare a prețurilor. Aceste mecanisme îi ajută pe români, dincolo de suportabilitate a unor prețuri echitabile, să plătească și un preț corect raportat la costul de producție. Așa cum am mai spus, consider că liberalizarea haotică și în condițiile de penurie, combinată cu interesele băieților deștepti din energie, a creat și amplificat acest dezastru. Însă dincolo de efectele imediate, trebuie rezolvată problema de fond, iar facturile la energie trebuie readuse la un nivel suportabil pentru vrânceni, nu doar în această perioadă, dar și din luna aprilie. Trebuie să ne gândim în perspectivă și la ceea ce se va întâmpla iarna viitoare”, a mai declarat deputatul Nicușor Halici.

Parlamentarul vrâncean a încheiat cu un mesaj pentru ministrul Energiei: „Domnule ministru, dacă interesul dumneavoastră este de a-i reprezenta și proteja pe români, nu mai întârziați nicio clipă cu punerea în practică a soluțiilor necesare pentru ca facturile la energie și gaze să fie la nivelul anului 2020!“, a încheiat președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici.

