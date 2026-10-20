Nicușor Dan participă la Forumul privind statul de drept la Biblioteca Centrală Universitară

Sursa Foto: Dc News Bogdan Bolojan

Președintele Nicușor Dan participă marți la cea de-a doua ediție a Forumului privind statul de drept, organizată la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

Preşedintele Nicuşor Dan participă marţi la Forumul privind statul de drept - "Rule of Law Forum", care are loc la Biblioteca Centrală Universitară "Carol I".

Este a doua ediţie a evenimentului, care se desfăşoară marţi şi miercuri la Bucureşti, în prezenţa preşedintei Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei, Marta Cartabia.

Forumul este organizat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), Fundaţia Konrad-Adenauer - Programul Statului de Drept pentru Europa de Sud-Est, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Centrul pentru Analiză Strategică.

O conferinţă anuală

Evenimentul reuneşte instituţii europene şi naţionale, instanţe judecătoreşti, profesionişti din domeniul juridic, mediul academic, societatea civilă şi autorităţile publice, pentru a discuta provocările actuale legate de statul de drept şi pentru a identifica direcţii de acţiune adecvate.

Forumul privind statul de drept reprezintă o conferinţă anuală de referinţă pentru dezbatere, având ca punct de plecare Raportul Comisiei Europene privind statul de drept şi implementarea practică a constatărilor şi recomandărilor acestuia, se arată pe site-ul evenimentului.

În 2026, pe lângă Raportul privind statul de drept, la Forum vor fi prezentate standardele şi reperele europene din Lista de verificare actualizată privind statul de drept a Comisiei de la Veneţia, arată organizatorii, conform Agerpres.

Temele legate de justiție, corupție și inteligență artificială

Printre temele aflate pe agenda discuțiilor se regăsesc independența sistemului judiciar, claritatea și stabilitatea cadrului legislativ, măsurile de prevenire și combatere a corupției, dar și predictibilitatea normelor care reglementează finanțele publice.

Participanții vor analiza, de asemenea, felul în care inteligența artificială, fenomenul dezinformării și noile tehnologii digitale influențează procesele electorale și implicarea cetățenilor în viața democratică. Aceste aspecte au căpătat o importanță tot mai mare în dezbaterile publice din România în ultimii ani.

Un capitol distinct va fi dedicat apărării libertății de exprimare pe internet. Discuțiile vor aborda inclusiv regulile de moderare a conținutului, gradul de transparență al algoritmilor și provocările generate de materialele create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Combaterea corupției va fi analizată și din perspectiva transparenței declarațiilor de avere, a reglementării activităților de lobby, a vulnerabilităților din procedurile de achiziții publice și a mecanismelor de protecție pentru avertizorii de integritate.

Specialiști internaționali

Evenimentul va reuni specialiști internaționali cu experiență în monitorizarea și apărarea statului de drept. Printre invitați se numără Srirak Plipat, director senior al World Justice Project, precum și Diane Angermueller, expertă în domeniul statului de drept în cadrul Direcției Generale Justiție și Consumatori a Comisiei Europene.

Pe lista participanților se află și reprezentanți ai Comisiei de la Veneția, respectiv Simona Granata-Menghini, director și secretar al instituției, vicepreședintele Eirik Holmøyvik și Iain Cameron, profesor la Universitatea Uppsala. România va fi reprezentată de Iuliana Scântei, judecătoare a Curții Constituționale și membră a Comisiei de la Veneția.

De asemenea, sunt așteptați președinți și magistrați ai instanțelor constituționale din Republica Moldova, Portugalia și Serbia, alături de reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Polonia, Ungaria și Slovenia.

Unul dintre paneluri va fi consacrat comparării instrumentelor de evaluare a statului de drept, prin raportare la documentul elaborat de Comisia Europeană, indicele World Justice Project și standardele formulate de Comisia de la Veneția, potrivit Europa FM.