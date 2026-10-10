Nicușor Dan, la evenimentul dedicat Centenarului PNȚ: Vedem că azi democrația este pusă în discuție. E important să o reafirmăm

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a ținut un discurs la evenimentul dedicat Centenarului Partidului Național Țărănesc.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat, sâmbătă, 10 octombrie, la evenimentul dedicat Centenarului Partidului Național Țărănesc (PNȚ), prilej cu care a vorbit despre rolul istoric al formațiunii în dezvoltarea conștiinței democratice și naționale, precum și despre valorile care i-au definit parcursul de-a lungul unui secol.

"Sunt deosebit de onorat să fiu cu dumneavoastră azi aici, pentru că nu este o simplă aniversare, pentru că acești 100 de ani înseamnă, de fapt, mult din conștiința națională și din conștiința democratică acestui popor.

Partidul Național Țărănesc, promotor al unor valori

Partidul Național Țărănesc a fost, înainte de toate, un promotor al unor valori, promotor al moralității, promotor al responsabilității, promotor al loialității față de statul român și promotor al demnității în viața politică. Istoria lui începe înainte de cei 100 de ani, cu lupta pentru românii din Transilvania, și a avut o contribuție importantă la Unirea de la 1918. A avut apoi perioada Partidului după fuziune, cu liderii săi, Maniu și Mihalache, cu reformele pe care au reușit să le impună în societate. Și, mai ales, din nou, prin lupta pentru valori, incluzând aici principii democratice și opoziția față de orice formă de dictatură.

Atașamentul față de valori a fost dovedit în perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai Partidului au fost arestați, prigoniți, deportați. Și-au păstrat valorile, ceea ce înseamnă că nu a fost un simplu partid bazat pe interesele unei categorii sociale, ci a fost un partid de valori.

Perioada post-comunistă

A urmat perioada post-comunistă, în care, din nou, România a avut nevoie de reconstrucție și, pentru reconstrucție, a avut nevoie de repere, și, dacă ne uităm în urmă, pare că lupta a fost pierdută la momentul acela, însă exact acele valori pe care le-au promovat într-o luptă aparent pierdută sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi și sunt cele care au definit realizările societății noastre în tot acest interval, inclusiv orientarea fermă euroatlantică", a Nicușor Dan, în discursul său, difuzat și pe pagina de Facebook a președintelui.

Nicușor Dan, despre democrație: Azi este pusă în discuție

În continuarea discursului său, Nicușor Dan a evidențiat importanța valorilor democratice și a responsabilității în societatea românească, atrâgând totodată atenția asupra creșterii populismului și a neîncrederii.

"Vorbim puțin de valori. În primul rând, democrația, și e important să o reafirmăm, pentru că mulți dintre noi am crezut că, odată obținută, o să o avem pentru totdeauna, și vedem că azi este pusă în discuție. Mai mult decât atât, dacă întrebăm, în sondaje de opinie, românii, vedem că nu e atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică.

Vorbim apoi de valorile creștine, pentru că PNȚ a fost și este un partid creștin-democrat, și, când vedem valurile de ură care străbat societatea noastră cu orice prilej, vedem cât de mult este nevoie de acele valori creștine ale iubirii aproapelui sau cel puțin al respectului față de aproape, păstrând, evident, caracterul laic al statului.

"Vedem, din păcate, o creștere a populismului în România"

Mai vorbim de responsabilitate, care este exact opusul populismului, și vedem, din păcate, o creștere a populismului în România, și este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi, pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme.

Și nu în cele din urmă, loialitatea față de statul român și credința că toți împreună putem să facem lucruri bune cu statul român, pentru că, din nou, pare că în multe părți ale societății domină pesimismul, neîncrederea. Acestea sunt valorile pentru care niște oameni au luptat, s-au sacrificat, și pentru care avem responsabilitatea să luptăm în continuare.

Ultimul lucru - salut inițiativa parlamentară, am promulgat acum câteva zile și, începând de azi, chiar azi, a intrat în vigoare legea centenară a Partidului Național Țărănesc. Societatea românească apreciază acest secol, și mai mult, de istorie", a mai declarat Nicușor Dan.

Anul 2026, instituit ca Anul Centenar al Partidului Naţional Ţărănesc

Reamintim că preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, miercuri, 7 octombrie, legea care instituie anul 2026 ca Anul Centenar al Partidului Naţional Ţărănesc, în semn de recunoaştere a rolului determinant al Partidului Naţional Român, al Partidului Ţărănesc şi al Partidului Naţional Ţărănesc în construcţia statului român modern, în consolidarea democraţiei şi în apărarea valorilor creştin-democrate.

Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza sau sprijini logistic şi material manifestări culturale, educaţionale sau ştiinţifice dedicate marcării Centenarului Partidului Naţional Ţărănesc.