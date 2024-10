Nick Kyrgios, mai devreme pe teren decât anunțase inițial: Obiectivul meu acum, un titlu de Grand Slam

Citește și: Anunțul momentului: Rafael Nadal se retrage din tenisul profesionist

Australianul Nick Kyrgios, fost număr 13 ATP, va reveni în circuit mai devreme decât anunțase inițial. Astfel, ”rebelul” tenisului mondial, care a jucta ultimul său meci oficial în iunie 2023, a anunțat, luni, că plănuiește să revină pe teren la Abu Dhabi în luna decembrie, având ca obiectiv câștigarea unui turneu de Gtand Slam, cel de la Australian Opne, dar și că vrea să îi ”contrazică” pe cei care se îndoiesc de el, relatează AFP, citat de Agerpres.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani a disputat un singur meci de simplu în circuitul ATP în ultimii doi ani, după ce s-a confrunta cu mai multe accidentări, la genunchi, la gleznă și la încheietura mâini.

Nick Kyrgios a lăsat să se înțeleagă în mai multe rânduri că și-ar putea anunța retragerea, dar a anunțat luni, în cadrul emisiunii Code Sports de la News Corp că va reveni la turneul demonstrativ World Tennis League din decembrie, înainte de a-și încerca șansa la Openul Australiei în luna ianuarie.



”Revin pentru că mai este ceva ce mă reține în acest sport”, a afirmat Kyrgios, cunoscut pentru accesele de furie și crizele de nervi în timpul meciurilor sale.



”Eu cred că am fost catalogat într-un anumit fel pentru că am fost mai atipic față de ceea ce este un jucător de tenis normal. I-am învins practic pe toți cei cu care am jucat, am ajuns în finala unui Grand Slam am câștigat un titlu la dublu într-un turneu de Grand Slam, am câștigat mai multe titluri și bani. Dar obiectivul meu acum este un titlu de Grand Slam”, a adăugat el.

Sfert de finală la Australian Open, în 2015

La Melbourne, unde Kyrgios are cel mai bun rezultat un sfert de finală în 2015, australianul are nevoie de o invitație sau poate profita de clasamentul protejat, care este o medie ponderată a clasamentului jucătorului de tenis în momentul accidentării și permite accesul la 12 turnee dacă accidentarea l-a ținut în afara terenului timp de un an.



La 29 ani, Kyrgios, fost număr 13 ATP în 2016, are în palmares un titlu de Grand Slam la dublu la Melbourne, alături de prietenul și compatriotul său Thanasi Kokkinakis, și șapte turnee la simplu.



Kyrgios, care a fost comentator pe durata absenței sale, a ajuns în singura sa finală de Grand Slam, la simplu, în 2022 la Wimbledon, unde a pierdut în patru seturi în fața sârbului Novak Djokovic.

