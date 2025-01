Naomi Osaka, decizie drastică la început de an, chiar înainte de Australian Open

Citește și: Nick Kyrgios, revenire în echipa de Cupa Davis a Australiei

Naomi Osaka, fost lider mondial al tenisului feminin, a anunțat separarea de partenerul său de viață, raperul american Cordae, cu doar câteva zile înainte de debutul primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, care va debuta săptămâna viitoare, la Melbourne, relatează AFP.



”Salut tuturor! Doar un cuvant pentru a spune că eu și Cordae nu mai suntem împreună”, a scris, luni, pe rețelele sociale jucătoarea care deține patru titluri de Grand Slam, dintre care două la Australian Open (2019, 2021).

Naomi Osaka announces the end of her relationship with Cordae. pic.twitter.com/ZKqRK9XogP — José Morgado (@josemorgado) January 6, 2025





Cuplul format în 2019 are o fiică, Shai, născută în iulie 2023.



”Nu există niciun resentiment, el este o persoană super și un foarte bun tată”, a asigurat sportiva în vârstă de 27 de ani, care a atins vârful clasamentului WTA în 28 ianuarie 2019, după succesul de la Australian Open.



Osaka, actualmente pe locul 50 WTA, s-a calificat în prima sa finală din martie 2022 la turneul de la Auckland, duminica trecută, dar a fost nevoită să abandoneze din cauza unei accidentări la mușchii abdominali, după ce câștigase primul set cu 6-4 în fața danezei Clara Tauson, scrie Agerpres.

Accidentată la spate, a ratat turneul final Billie Jean King Cup

De altfel, turneul de la Auckaland a fost primul după o pauză de câteva luni, ca urmare a unei accidentări la spate pe care a suferit-o în timpul turneului China Open, din octombrie, care a ținut-o departe și de turneul final al Billie Jean King Cup, unde adversara echipei nipone era reprezentativa României, calificată în premieră în acea fază a competiției.

”Am crezut că mi-am luxat spatele, dar am făcut un RMN la Beijing. Au spus că mi-am umflat un disc din spate și că mi-am rupt și mușchii abdominali. M-am antrenat în Los Angeles pentru a juca aici. Am făcut un alt RMN și a spus că încă mai am rupturi. Am jucat atât de multe turnee în acest an, așa că a fost cea mai grea decizie să nu joc acest turneu și să nu joc în Billie Jean King Cup”, declara, la acel moment, Osaka reporterilor din Tokyo, citată de agenția de presă Kyodo, scrie Reuters.

