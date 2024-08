Mișcarea strategică făcută de FRF pentru „Tricolori“. Tandemul Mutu-Lucescu ar urma să antreneze echipa națională de fotbal a României

Adrian Mutu va prelua postul de selecționer, vacantat de Edi Iordănescu, în timp ce Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român, va fi managerul loturilor naționale, potrivit surselor ProSport.

Conform informațiilor obținute de sursa citată, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a avut deja o întâlnire oficială cu Mircea Lucescu pe 30 iulie 2024, pentru a discuta detaliile colaborării. Lucescu va coordona atât activitatea echipei naționale de seniori, cât și pe cea a echipelor de juniori și tineret.

Adrian Mutu este văzut ca favorit pentru a prelua banca tehnică a echipei naționale, mai ales după ce varianta Gică Hagi a fost exclusă. Mutu vine cu un entuziasm tineresc și o dorință de performanță, iar experiența lui Lucescu va completa perfect această echipă.

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au pus la cale un plan ambițios pentru a revitaliza echipa națională, combinând experiența vastă a lui Lucescu cu energia și foamea de rezultate a lui Mutu. Această combinație de inovație și tradiție ar putea fi cheia succesului pentru viitoarele campanii ale echipei naționale.

„Lucescu are o capacitate formidabilă de a înțelege fotbalul și de a vedea jucători. A demonstrat peste tot ce valoare are și are o experiență ca nimeni altul la nivel internațional. Mutu, pe de altă parte, vine cu foamea de rezultate și apropierea de vârstă față de jucători. Nu a avut rezultate extraordinare ca antrenor, dar aici va compensa prezența lui Lucescu”, au declarat sursele.

Și domnul Lucescu este printre cei de pe listă. M-ați văzut în compania lui de multe ori până acum, e o mare plăcere să stau cu el. E și el o opțiune, bineînțeles”, a spus directorul tehnic al FRF.

Marți, 30 iulie, fotoreporterii l-au surprins pe Mihai Stoichiță în timpul unei sesiuni de negocieri cu Mircea Lucescu într-un restaurant din București. Discuțiile au fost intense, iar la un moment dat, în convorbirea lor a intervenit și o a treia persoană, posibil Răzvan Burleanu.

O altă publicație a confirmat la rândul său că Mircea Lucescu ar fi acceptat deja un rol în cadrul echipei naționale, cu un salariu lunar de 27.000 de euro, aceeași sumă propusă inițial și lui Gică Hagi. Această mișcare strategică a FRF vine într-un moment crucial pentru echipa națională, cu speranța de a aduce performanțe notabile și de a reînvia spiritul fotbalului românesc.

De-a lungul istoriei sale, echipa națională de fotbal a României a fost condusă de numeroși selecționeri. În perioada 2000 - 2024, echipa a avut șase lideri: László Bölöni (2000–2001), Gheorghe Hagi (2001–2002), Christoph Daum (2016–2017), Cosmin Contra (2017–2019), Mirel Rădoi (2019–2021) și Edi Iordănescu (2022–2024).

Echipa națională de fotbal a României a fost înființată în anul 1922 și l-a avut ca selecționer pe Teofil Moraru. Primul meci oficial al echipei a avut loc pe 8 iunie 1922, împotriva echipei Iugoslaviei, meci pe care România l-a câștigat cu scorul de 2-1. Aceasta a marcat începutul participării României la competițiile internaționale de fotbal.

