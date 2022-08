Ministrul Cîmpeanu, întâlnire cu președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud

„Întrevederea cu președintele Adunării Naționale a Republicii Coreea, E.S. Kim Jin-pyo, a fost o ocazie deosebita pentru valorificarea oportunităților oferite de singurul Parteneriat Strategic pe care România il are in Asia - Pacific, îndeosebi din perspectiva educatiei, cu accent pe componenta de digitalizare a educatiei.

Am avut astăzi prilejul de a mulțumi pentru sprijinul pe care Republica Coreea l-a acordat cu privire la candidatura României la OCDE și adoptarea rapida in Consiliul OCDE a Foii de parcurs a aderării României.

Am exprimat speranța ca sprijinul și partajarea experienței coreene vor continua in dialogul cu OCDE și pregătirile pentru aderare. Am primit asigurări din partea celui de-al doilea om in Statul Coreean cu privire la continuarea sprijinului pe care Republica Coreea il va acorda României in etapele următoare”, a fost mesajul ministrului Educației, duminică seara, pe Facebook.

Măsuri pentru reducerea abandonului școlar, anunțate de Cîmpeanu

Peste 965 de milioane lei pentru reducerea abandonului școlar & Dezbaterea proiectului Legii învățământului preuniversitar - România Educată cu inspectoratele școlare județene.

Am dezbătut astăzi, la Colegiul Național „Sf. Sava” din București, împreună cu inspectorii școlari generali din toată țara, proiectul Legii învățământului preuniversitar. Este important să acționăm într-o manieră adecvată pentru ca instituțiile din domeniu să fie pregătite pentru punerea în aplicare a noii legi și a măsurilor din Proiectul ,,România Educată” și să-și concentreze demersurile asupra elevului ca subiect principal, contribuind astfel la reducerea abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii și asigurând creșterea performanței printr-un just echilibru între echitate și performanță. Apreciez nivelul și profesionalismul dezbaterii cu inspectorii școlari generali!

Tot astăzi au fost semnate și acordurile de implementare între reprezentanții ministerului, în calitate de coordonator de reformă/responsabil pentru Componenta C15 - Educație - PNRR și reprezentanții inspectoratelor școlare județene, cu scopul de a implementa investițiile specifice Schemei de Granturi din cadrul Programului Naţional de Reducerea Abandonului Școlar (SG-PNRAS). În baza celor 42 de acorduri semnate astăzi, inspectoratele școlare județene vor încheia contracte de finanțare cu 1.415 unități de învățământ ale căror proiecte au fost aprobate. Suma totală eligibilă pentru runda 1 PNRAS este în valoare de 965.360.925,30 lei pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

(a) Cheltuieli pentru servicii (maximum 15% din valoarea totală a grantului);

(b) Cheltuieli de natură salarială (maximum 15% din valoarea totală a grantului);

(c) Cheltuieli pentru evenimente și deplasări (maximum 15% din valoarea totală a grantului);

(d) Cheltuieli de formare a cadrelor didactice (maximum 5% din valoarea totală a grantului);

(e) Echipamente și software (minim 20% - maxim 25% din valoarea totală a grantului);

(f) Cheltuieli mici lucrări de amenajare și mobilier (maximum 10% din valoarea totală a grantului);

(g) Cheltuieli pentru alte bunuri și servicii, inclusiv/mai ales asigurarea unei mese (maximum 35% din valoarea totală a grantului);

(h) Cheltuieli cu subvenții, ajutoare, premii (maximum 10% din valoarea totală a grantului).

