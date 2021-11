Marcel Pavel, dezamăgit. Românii, val de acuzații că MINTE: Mă blestemau, mă înjurau! Au spus că am primit de la președinte 250.000

Marcel Pavel s-a confruntat cu COVID-19 la mijlocul anului 2020, iar la două săptămâni de la externarea din spital, a făcut mărturii cutremurătoare. El a fost internat cu o formă gravă de coronavirus, plămânii fiindu-i afectați în proporție de 60%.

"Acum sunt ceva mai bine. A fost cumplit, am fost la un pas de moarte. În spital, am simţit o linişte extraordinară. Am ieşit cu tensiune 18 din spital. Îmi pare rău că o parte din români au avut un comportament urât faţă de mine. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Înlocuiţi veninul cu miere, răutatea ne face să ne pierdem minţile. În timp ce eu eram cu un picior în groapă, îmi aduceaţi injurii. M-aţi acuzat că am fost plătit cu 100.000 de euro, ce este cu dumneavoastră? Treziţi-vă!

Eu nu credeam în virus, recunosc, îmi pare rău. Nu dormeam decât două-trei ore pe noapte. După relaxarea măsurilor, am început să ies, mama mea este bolnavă de diabet, fratele meu este operat pe col, îmi făceam griji pentru ei. (...) Nu am avut niciun simptom până acum trei săptămâni. (...) Timp de 7 zile nu am mâncat nimic. Nu puteam să respir. Am stat două săptămâni cu masca pe figură, nu puteam să respir. Dormeam cam două ore. Ne făceau injecții din 4 în 4 ore sau din 6 în 6 ore. Am avut secreții cu sânge. Am avut cheaguri de sânge în plămâni. Dacă mai stăteam o zi acasă, mă intubau, ceea ce era foarte grav pentru mine", declara atunci Marcel Pavel, la Antena 3.

Marcel Pavel, nouă reacție după ce a fost acuzat că a fost plătit să spună că are COVID-19

La acea vreme, odată cu vestea că artistul a fost internat în spital cu COVID-19, o mulțime de români au început să-l acuze că minte și că a fost plătit pentru a spune asta, pentru a panica populația.

Mai mult, acum, artistul a dezvăluit că a fost înjurat și blestemat de către urmăritorii săi care nu au crezut în virus.

"Când m-am îmbolnăvit au fost atâtea comentarii și răutăți. Au spus că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc, că am primit de la președinte 250.000, de la prim-ministru după aceea, de la Guvern am mai primit încă 300.000. Se făcea mișto pe tema asta.

Mă blestemau, mă înjurau, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. După aceea, pe Facebook au început să își ceară iertare. Spuneau că eu am adus COVID-ul în România. M-a afectat la nivel psihic.

Nu mă așteptam ca românii mei să fie împotriva mea, să mă urască, să nu îmi dea voie să mă îmbolnăvesc", a declarat Marcel Pavel pentru Antena 3.

"E o nenorocire de virus"

Aceleași detalii despre modul în care au reacționat oamenii le-a oferit și când Monica Anghel, colega sa de scenă, a fost infectată cu coronavirus, chiar săptămânile trecute.

"(...) Toată lumea e bulversată în perioada asta.

Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint. Nu e de glumit. E o nenorocire de virus. Eu am fost printre primii mediatizați și am fost atacat. E o boală foarte perversă", a declarat Marcel Pavel.