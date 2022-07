MAE deschide consulate generale la Paris și Londra. Aurescu a anunțat măsuri utile pentru românii din diaspora

”Astăzi sărbătorim 160 de ani de diplomație. Dați-mi voie să urez un sincer „La mulți ani!” diplomației românești și diplomaților români. În ședința de Guvern din 15 iulie am cerut MAE să ia măsuri pentru îmbunătățirea serviciilor consulare pentru cetățenii români din diaspora. Am primit o Notă de informare de la domnul ministru, cu o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea serviciilor consulare prin debirocratizare, digitalizare, degrevare și în mod deosebit prin modificări de ordin legislativ și de reglementare.

Având în vedere conținutul acestor măsuri, am să îl rog pe domnul ministru să ne facă o scurtă prezentare, dar, înainte de a-i da cuvântul, am să îi rog pe ministrul afacerilor interne și ministrul justiției să acorde sprijinul necesar în derularea modificărilor legislative, pentru că avem foarte mare nevoie, din ce am înțeles din conținutul măsurilor, de coordonare, de colaborare, astfel încât să asigurăm fluidizarea și funcționarea cât mai bune a întregii activități consulare. Ca atare, vă rog foarte mult să vă implicați în acest demers.”, a spus Nicolae Ciucă, în ședința de Guvern.

Reformă consulară ambițioasă

”Vă mulțumesc, domnule Prim-ministru, mulțumesc în mod deosebit pentru urările adresate întregului Corp Diplomatic și Consular, am apreciat mesajul pe care l-ați transmis dumneavoastră astăzi. Așa cum ați spus, în Nota amplă pe care ați aprobat-o, am declanșat începând cu 2020 o reformă consulară ambițioasă, pentru a putea asigura un acces mai facil al cetățenilor români la serviciile consulare și pentru asigurarea protecției și asistenței consulare la standarde cât mai ridicate.

Între aceste măsuri, așa cum ați precizat și dumneavoastră în ședințele de Guvern trecute, am pus accentul pe de o parte pe redimensionarea și modernizarea rețelei consulare a României și au fost luate măsuri pentru înființarea de noi oficii consulare de carieră la Chișinău, la Madrid, la Londra, la Roma, la Paris, la Salzburg, la Belfast, la Nantes, la Valencia și la Ismail. Deja putem informa că în acest an au fost operaționalizate Consulatele Generale de la Chișinău, de la Madrid și de la Roma; de asemenea, deja anul trecut Consulatul de la Melbourne a fost, și el, operaționalizat, iar în perioada următoare, și anume în luna august, se va operaționaliza Consulatul General de la Londra și cel de la Paris. De asemenea, în a doua parte a anului, Consulatul General de la Nantes și, respectiv, Biroul Consular de la Belfast, respectiv, Consulatul General de la Salzburg, până la finalul anului.

De asemenea, am luat măsuri pentru organizarea mai bună a acelor consulate mobile, itinerante. În acest an, am prevăzut în Planul nostru de Acțiune 161 de astfel de misiuni, dintre care deja s-au efectuat 87, care au prestat deja 21.502 servicii consulare.

Pentru că una dintre problemele principale se referă la acordarea vizelor de muncă, așa cum bine știm, a fost organizată deja, în perioada aprilie-iulie, o misiune consulară itinerantă în Bangladesh, la Dhaka, care a reușit deja să acorde peste 5.400 de vize de muncă și avem în pregătire o misiune similară în Nepal, pentru că Bangladesh, Nepal, India sunt sursele de forță de muncă străină cele mai importante.”, a menționat Bogdan Aurescu.

Un nou sediu al ambasadei României la New Delhi

”Am acționat pentru a realiza un nou sediu al ambasadei României la New Delhi, de exemplu, pentru a lărgi spațiile de lucru, am alocat personal suplimentar, a fost trimis personal și din Centrală. De asemenea, am beneficiat de sprijinul colegilor de la Ministerul de Interne cu personal detașat, pentru care mulțumim.

Măsuri de debirocratizare s-au luat pentru simplificarea procedurilor de programare, pentru optimizarea fluxurilor, în așa fel încât, de exemplu, dacă legislația permite, să se facă o singură vizită la consulat. S-a prelungit programul de lucru cu publicul, s-au trimis documente prin corespondentă și extindem acest serviciu. Cel mai bine ar fi dacă am putea sa transmitem direct din țară cetățenilor români din străinătate documentele pe care le obțin, de exemplu pașapoartele...”, a punctat Aurescu.

”Am eliminat necesitatea prezentării de fotocopii pentru documentele justificative, măsură care a fost foarte apreciata de solicitanții de servicii consulare”

”Am eliminat necesitatea prezentării de fotocopii pentru documentele justificative, măsură care a fost foarte apreciata de solicitanții de servicii consulare.

Pe digitalizare, ne-am interconectat sistemele informatice cu alte instituții, cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, si altele. De asemenea, am luat măsuri pentru modernizarea Call-center-ului care asigură interfața cu solicitanții de servicii, prin modernizarea robotului telefonic și sporirea numărului de operatori.

În sfârșit, ați aprobat în Ședința de Guvern creșterea numărului de personal consular deja, și mai avem astăzi ordinea de zi o Hotărâre de Guvern care continuă acest efort de creștere a numărului de posturi cu profil consular.

Numai că este nevoie și de alte măsuri, și din acest punct de vedere sunt necesare modificări de ordin legislativ pentru a continua acest efort de debirocratizare, de digitalizare și de degrevare.”, a spus Aurescu.

Măsuri utile pentru continuarea redormei consulare

”Prin urmare, am identificat o serie de acte normative care a trebui să fie modificate și sperăm că în colaborare cu colegii de la Ministerul de Interne și Ministerul Justiției să putem să facem progrese în acest sens. Suntem deja în contact la nivel tehnic. Mă refer aici la Legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, pentru a putea eficientiza procedura de preluare și procesare a cererilor de eliberare a documentelor de călătorie și cărților de identitate electronice, normele metodologice de aplicare a acestei legi, de asemenea;

Legea privind actele de stare civilă, pentru a elimina obligativitatea transcrierii actelor de stare civilă eliberate în statele membre ale Uniunii Europene în vederea eliberării de documente de călătorie, Ordonanța de Urgență privind evidența domiciliilor, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români pentru a putea permite alocarea codului numeric personal în baza unui certificat de naștere emis de autoritățile din statul membru al UE unde se află cetățeanul român, modificarea Legii privind cazierul judiciar, pentru a putea permite ca cetățenii români să aplice electronic pentru emiterea cazierului judiciar. De asemenea, [avem în vedere] modificări ale Legii privind cetățenia română, pentru a putea simplifica procesul de depunere a dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române, și respectiv pentru depunerea jurământului de credință.

Toate aceste modificări, în opinia noastră, sunt utile pentru a putea să continuăm acest proces de reforma consulară și sunt convins că împreună cu colegii de la ministerele de resort vom putea sa adoptam cât mai curând aceste modificări.”, a conchis Aurescu.

