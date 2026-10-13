Macron: O navă fantomă, sechestrată la sud de Reunion pentru 'transport ilegal de combustibil'

Foto: Armée française - Opérations militaires/Facebook

Din articol Peste 700 de nave sunt înscrise pe lista sancțiunilor europene

O navă 'suspectată că navighează sub pavilion fals' și 'implicată' într-o rețea de 'transport de combustibil' a fost sechestrată luni de Marina franceză la 'sud de Reunion', a anunțat Emmanuel Macron, notează AFP.

Luni 'dimineață, la peste 450 de mile marine sud de Reunion, Marina noastră națională a reținut petrolierul DF Peak', a anunțat președintele francez pe X, prezentând imagini scurte ale unei intervenții și dând asigurări că 'Franța este hotărâtă să lupte împotriva flotei fantomă', folosind un termen utilizat pentru a desemna navele folosite de Rusia pentru a ocoli embargourile occidentale.

Această operațiune, 'desfășurată în baza articolului 110 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării', a avut ca scop 'verificarea naționalității acestei nave', a precizat prefectura din La Reunion într-un comunicat.

Navigând sub pavilionul Beninului, DF Peak este un petrolier aflat pe lista Uniunii Europene a navelor plasate sub sancțiuni, fiind suspectat că aparține flotei fantomă rusești din 25 iunie 2024, pe vremea când se numea Kaliningrad.

'Examinarea documentelor de către echipa de control după urcarea la bord a confirmat îndoielile cu privire la neregularitatea pavilionului arborat', a indicat, la rândul său, pe X, statul-major al armatei franceze, precizând că a procedat la 'rutarea navei sub escorta mijloacelor Marinei naționale'.

'O sesizare a fost trimisă apoi procurorului (...) din Saint-Denis, competent în cadrul tribunalului maritim', a completat prefectura.

'În conformitate cu dreptul internațional și la cererea procurorului', nava a fost deviată din drum și 'este escortată în prezent de mijloace ale Marinei naționale către un punct de ancorare în largul insulei La Reunion pentru continuarea verificărilor', a adăugat aceasta luni seară.

'Echipajul petrolierului, format din 21 de marinari de mai multe naționalități, a rămas la bord, sub supravegherea militarilor francezi', a concluzionat prefectura.

Peste 700 de nave sunt înscrise pe lista sancțiunilor europene

Navele suspectate că deservesc Rusia pentru a-și exporta hidrocarburile în ciuda sancțiunilor americane, britanice sau europene își schimbă uneori numele sau pavilionul pentru a fenta controalele.

Anunțul președintelui francez vine pe fondul îngrijorării europenilor cu privire la viitorul războiului din Ucraina, după ridicarea unor sancțiuni și a unui acord privind motorina rusească între Washington și Moscova.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că a negociat livrarea unor cantități masive de motorină rusească pe piețele americană și mondială, ridicând în acest scop sancțiunile care apasă asupra Moscovei, spre marea nemulțumire a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski care a denunțat o decizie 'nedemnă'.

Uniunea Europeană a promis, la rândul ei, că va continua să își consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei, iar șefa diplomației sale, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin împotriva vecinului său ucrainean.

Donald Trump a anunțat, de asemenea, duminică un 'armistițiu energetic' între Rusia și Ucraina.

Un armistițiu nerespectat, potrivit lui Volodimir Zelenski: 'Devine din ce în ce mai clar că Rusia refuză să accepte armistițiul energetic propus de Statele Unite și că intenționează să își continue atacurile aeriene teroriste împotriva populației noastre', a spus el luni pe X.

Potrivit liderului ucrainean, Rusia a lovit luni șase infrastructuri energetice în Ucraina, potrivit Agerpres.