Lovitură de proporții la o cramă din Italia. Hoții au furat 30.000 de sticle de vin în valoare de 5 milioane de euro: Un astfel de jaf nu a mai avut loc niciodată

Fotografie de la Markus Spiske: Pexels

O cramă celebră din Toscana a fost jefuită de șapte indivizi mascați, care au furat 30.000 de sticle de vin în valoare de aproximativ cinci milioane de euro.

Prestigioasa cramă Marchesi Antinori din Toscana, în centrul Italiei, a raportat furtul a 30.000 de sticle de vin, evaluate la aproximativ cinci milioane de euro, în ceea ce ar fi cel mai mare jaf de vinuri din ţară, potrivit ediţiei de vineri a ziarului Corriere della Sera, citat de EFE.

Potrivit declaraţiilor făcute de directorul general al acesteia, Renzo Cotarella, cotidianului italian, preţul sticlelor furate variază între 150 şi aproape 500 de euro fiecare.

Jaful, conform reconstituirii iniţiale, a avut loc sâmbătă noaptea, când şapte indivizi mascaţi au furat lăzi care conţineau mii de sticle de vin roşu de înaltă calitate din recolta din 2023. Hoţii au făcut acest lucru dezactivând sistemul de alarmă al companiei şi apoi încărcând lăzile în două camioane.

"Un jaf de o asemenea amploare şi valoare nu a mai avut loc niciodată în Italia"

"Fără îndoială, este vorba despre o bandă extrem de bine antrenată, probabil aceeaşi care a luat cu asalt alte crame din Italia în ultimele luni. Un jaf de o asemenea amploare şi valoare nu a mai avut loc niciodată în Italia", a declarat Cotarella.

Angajaţii au descoperit furtul luni dimineaţă, la întoarcerea la muncă.

Datorită calităţii vinului, este în curs de desfăşurare o anchetă pentru a determina piaţa sa potenţială, deoarece este dificil să nu stârneşti suspiciuni, având în vedere creşterea bruscă a ofertei pentru aceste sticle, au explicat ei.

"Îi informăm pe clienţii noştri din întreaga lume şi dorim să-i avertizăm să fie atenţi la ofertele din afara canalelor oficiale", a explicat compania, condusă de Albiera Antinori.

Hoţii pot să comită aceste jafuri la comandă

Potrivit Corriere della Sera, este foarte posibil ca hoţii de vin să comită aceste jafuri la comandă: acesta a fost cazul la mijlocul lunii septembrie la crama Conterno Fantino din Monforte d'Alba. Trei mii de sticle de Barolo Sori Ginestra au fost furate, inclusiv în format "magnum" (cu un volum de 1,5 litri - n.r.) şi "jeroboam" (cu un volum de 3 sau 4,5 litri - n.r.), cu o valoare totală cuprinsă între 300.000 şi 400.000 de euro.

Marchesi Antinori, cu sediul în Florenţa, este una dintre cele mai mari şi mai importante crame din Italia, cu o istorie îndelungată care datează din 1385. Marchesi Antinori este o afacere de familie, care generează venituri anuale de aproximativ 263 de milioane de euro şi, de-a lungul anilor, a achiziţionat terenuri şi crame în Umbria, Apulia, Piemont, Lombardia, California (SUA) şi Chile, conform Agerpres.

Cele mai scumpe vinuri din lume. O singură sticlă valorează o avere

Vinul, după cum știm, este un produs foarte apreciat în întreaga lume. Cu siguranță printre cele mai importante etichete sunt multe, atât italiene, cât și franceze.

Cifrele pentru fiecare sticla pot varia de la câțiva euro la sume considerabile. Există chiar și unele vinuri care costă o adevărată avere.

Printre cele mai scumpe sticle din lume nu putem să nu amintim de Henri Jayer Richebourg Grand Cru, a cărui valoare în unele cazuri a ajuns chiar și la pragul de 24.000 de euro, potrivit Curiosario.

Urmează apoi Romanée-Conti, provenind din Burgundia franceză. O sticlă din 1990, de exemplu, poate costa până la 20.000 de euro. La fel de faimoase și scumpe sunt vinurile moșiei germane Egon-Müller, dintre care putem aminti viile Riesling și Scharzhofberg. Prețul? Unele sticle vintage ajung chiar și la 14.000 de euro. Apoi sunt Trockenbeerenauslese, vinuri dulci din Burgenland austriac, al căror preț poate fi în jur de 6.000 de euro.

Pe lângă vinurile franceze și germane, se regăsesc și o serie de vinuri italiene cu adevărat scumpe. În acest sens, merită menționat Barolo DOCG Bruno Giacosa Collina Rionda, în valoare de peste 1.000 de euro pe sticlă, Brunello di Montalcino Riserva de la Tenuta Greppo di Biondi Santi și Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta di Romano dal Forno.

În orice caz, privind înapoi în timp, cifra record pentru o sticlă de vin a fost atinsă de un Screaming Eagle Cabernet din 1992, vândut la o licitație cu 228.000 de euro. O adevărată moștenire! Trebuie precizat însă că în acest caz a fost vorba de o sticlă imperială de 6 litri, vândută cu ocazia unei licitații caritabile.