„Lift pentru Viață” intră în Programul de Guvernare 2026-2028. Robert Cazanciuc: „Un pas uriaș înainte!”

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Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunță că proiectul pe care l-a inițiat oficial, „Lift pentru Viață”, intră în Programul de Guvernare 2026-2028.

Robert Cazanciuc spune că este ”o mare reușită” și ”un pas uriaș înainte pentru demnitatea a milioane de români care trăiesc prizonieri în propriile locuințe din aproape 90.000 de blocuri cu 3 și 4 etaje construite fără ascensor”.

O problemă uriașă pe care mulți au ales să o ignore, pe cale să fie rezolvată prin „Lift pentru Viață”

”Proiectul „Lift pentru Viață” intră în Programul de Guvernare 2026-2028! Proiectul pe care l-am inițiat oficial exact acum un an de zile „Lift pentru Viață” a fost asumat și inclus printre măsurile din programul de guvernare al viitorului Executiv. Această decizie marchează trecerea de la o viziune la o soluție concretă, la nivel național, pentru o problemă uriașă pe care mulți au ales să o ignore.



Este o mare reușită și un pas uriaș înainte pentru demnitatea a milioane de români care trăiesc prizonieri în propriile locuințe din aproape 90.000 de blocuri cu 3 și 4 etaje construite fără ascensor.



Asumarea acestui proiect de către viitorul guvern este garanția că scopul nostru va fi atins pentru a oferi o șansă la o viață normală celor care nu mai pot părăsi locuința, pentru a moderniza infrastructura locativă și a crește calitatea vieții în comunitățile noastre.



Mulțumesc tuturor celor care au crezut în această inițiativă și s-au implicat pentru ca vocea celor vulnerabili să fie auzită la cel mai înalt nivel.



Sunt convins că Alex Stoica si Mihai Ghigiu, miniștrii propuși la cele două ministere, care au prin lege sarcina de a implementa proiectul, dezvoltare și fonduri europene, vor putea prezenta în scurt timp rezultate concrete”, a scris senatorul PSD Robert Cazanciuc, pe contul său de Facebook.

Foto Facebook - Robert Cazanciuc

Amintim că proiectul de lege „Lift pentru Viață”, inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc și susținut de parlamentari din mai multe partide, a fost adoptat de Camera Deputaților cu o majoritate covârșitoare, la sfârșitul lunii iunie 2026.

Concret, această lege reglementează un program național coerent pentru instalarea de lifturi, rampe și platforme elevatoare în clădirile de locuințe colective, care va fi finanţat din fonduri europene prin programe operaționale dedicate incluziunii și coeziunii sociale.

De unde a plecat ideea legii „Lift pentru Viață”

Ideea legii a plecat de la o realitate dură, respectiv în România există aproape 88.000 de blocuri de 3 și 4 etaje în care locuiesc aproximativ 3,8 milioane de persoane, iar mare parte din aceste blocuri, construite înainte de ’89 sau imediat după Revoluţie, nu sunt prevăzute cu lift. Aceste date indică, aşadar, o problemă majoră de mobilitate pentru mulţi români, cu efecte asupra sănătății, siguranței și calității vieții. Programul va contribui la creșterea independenței persoanelor vârstnice și cu dizabilități, reducerea izolării sociale precum şi la creșterea valorii locuințelor și a confortului urban.

”Lift pentru Viață” prinde... viață! Peste 3,5 milioane de români care locuiesc în 88.000 de blocuri cu 3 și 4 etaje vor putea urca și coborî în viitorul apropiat din casele lor cu liftul.

Colegii deputați, cărora le mulțumesc pentru empatia de care au dat dovadă, au decis astăzi cu o majoritate covârșitoate, 273 „pentru” din 292 de voturi, adoptarea proiectului de lege „Lift pentru Viață”! Dincolo de partide și doctrine, votul de astăzi pentru proiectul de lege, al cărui drum l-am început anul trecut în noiembrie, nu este despre politică, ci este despre economie, societate și, mai ales, despre demnitate umană”, a declarat senatorul PSD Robert Cazanciuc, coinițiator al proiectului.

Programul „Lift pentru viață” reprezintă o inițiativă cu impact social major, menită să aducă România mai aproape de standardele europene de accesibilitate și calitate a locuirii. Este un demers care pune în centru demnitatea, siguranța și mobilitatea fiecărui cetățean.

„Peste 3,5 milioane de români care locuiesc în 88.000 de blocuri cu 3 și 4 etaje vor putea urca și coborî în viitorul apropiat din casele lor cu liftul. Colegii deputați, cărora le mulțumesc pentru empatia de care au dat dovadă, au decis astăzi cu o majoritate covârșitoate, 273 „pentru” din 292 de voturi, adoptarea proiectului de lege „Lift pentru Viață”!

Dincolo de partide și doctrine, votul de astăzi pentru proiectul de lege, al cărui drum l-am început anul trecut în noiembrie, nu este despre politică, ci este despre economie, societate și, mai ales, despre demnitate umană.

Acest proiect a devenit lege pentru:

• Dreptul la libertate de mișcare, dreptul de a nu fi izolat în propria casă.



Pentru un tânăr, etajul 4 este doar un exercițiu de cardio. Dar, pentru un bunic cu probleme cardiace, pentru o mamă cu un bebeluș în cărucior sau pentru un român în scaun cu rotile, aceleași scări sunt un zid de netrecut.

Sute de mii de bătrâni au devenit, la propriu, captivi în apartamentele lor. Nu mai pot merge la medic, la cumpărături sau pur și simplu la o plimbare. „Lift pentru Viață” înseamnă să le redăm libertatea de mișcare și dreptul elementar la o viață demnă.



• O investiție strategică, nu o cheltuială



Acest program național nu consumă resurse, ci generează economie:



-Ușurează bugetul Sănătății: Când un vârstnic este izolat și nu poate merge la controale medicale de rutină, starea lui se agravează. Costurile spitalizării de urgență sunt mult mai mari pentru stat decât prevenția.



-Atrage fonduri europene: Proiectul-pilot deschide calea României pentru a accesa o linie de finanțare dedicată de peste un miliard de euro în viitoarele exerciții financiare ale UE.



-Aduce bani în economia reală: Construcția, instalarea și mentenanța acestor sisteme înseamnă contracte pentru companiile românești de construcții și locuri de muncă sigure în toate județele țării.



Votul de astăzi a fost testul suprem de empatie al acestui Parlament. Nu vorbim despre beton, oțel și cifre seci. Vorbim despre părinții și bunicii noștri. Vorbim despre accesibilitate ca o obligație constituțională a statului.



Mulțumesc colegilor mei Diana Tușa, deputat Daniel Fenechiu, senator, Ciprian Iacob, senator, coinițiatori ai propunerii legislative, pentru că au crezut și cred în acest proiect.



Mulțumesc conducerii Universității de Arhitectură Ion Mincu, domnului rector Alexandru Călin, doamnei prodecan Andreea Marinescu, domnului președinte al Forului Academic, Marian Moiceanu, domnului prof. arh. Tiberiu Florescu, domnului prorector Yahia Dardari, doamnei arhitect șef Alina Bratu, precum si domnului conf.arh. Petre Năstase.



Multumesc de asemenea Universității Tehnice de Construcții si Federației Patronatelor Societăților din Constructii pentru soluțiile ingineresti și sprijinul constant înrealizarea proievtului.



Mulțumesc doamnei comisar european Roxana Mînzatu, precum și întregii sale echipe, pentru sfaturile prețioase în implementarea programului național din fonduri europene.



Începând de astăzi vom coborî zidurile invizibile dintre etajele blocurilor noastre și le vom reda milioanelor de români libertatea de mișcare.



În scurt timp va fi disponibil site-ul: www.liftpentruviata.ro unde toti cei interesați vor găsi informații utile și vor putea adresa întrebări despre implementarea proiectului”, a transmis Robert Cazanciuc, senator PSD, la final de luna iunie, când proiectul a fost adoptat de Parlament.