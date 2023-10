Legătura dintre eliminarea banilor cash și Buzatu. Chirieac, întrebare retorică pentru PSD

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost invitat la postul de televiziune Antena 3 CNN, unde a făcut o legătură între intenția Guvernului Ciolacu de a elimina plățile cash și Dumitru Buzatu, baronul PSD de la Vaslui care a fost prins cu o șpagă de 1,25 milioane lei în portbagaj.

„Domnule Chirieac, pe lângă șpaga uriașă pe care am văzut-o cu toții, 1,25 milioane de lei, au fot găsite și plicuri cu bani, acasă la baronul din Vaslui, iar pe fiecare din plicurile respective era scrisă suma și proveniența. Fiul lui Dumitru Buzatu spune că erau sume modice, de câteva mii de lei, bani din cireșe, vânzarea porcilor...“, a spus Cătălina Porumbel.

„Vindea porci cu 13 lei/kg!“, a adăugat Mădălina Mihalache.

CITEȘTE ȘI - Ginerele lui Emil Savin rupe tăcerea. Ce relație era între el și Dumitru Buzatu. "Este un moment sfâșietor pentru mine"

„D’asta i-a cășunat PSD-ului, acum, să scoată plățile cash, din cauza lui Buzatu?“, a întrebat, retoric, Bogdan Chirieac.

„E o întrebare bună!“, a replicat Cătălina Porumbel.

„În ceea ce îl privește pe excelența sa, domnul președinte al Consiliului Județean Vaslui, se vede că omul era foarte așezat, geanta cu șpăguță, atât, pliculețul cu bani, atât, și cred că mai rezultă de aici că omul nu are încredere în bănci. Îl înțelegem, probabil că și comisioanele bancare sunt mari, plus că la Vaslui nu cred că are bancomat la îndemână. Dar ăsta nu-i un motiv ca PSD-ul să taie plățile cu cash pentru poporul muncitor“, a spus analistul politic.

„Dar credeți că ducea o viață normală?“, a insistat Mădălina Mihalache.

CITEȘTE ȘI - Mircea Badea, despre limitarea plăților cash: Guvernul vrea să controleze populația

„Absolut normală! Te duceai la ferma cu lacul de pescuit și cârciuma privată, dădeai la pește acolo, cu domnul Emil Savin, plecai de la locul faptei și plecai și cu 1,25 milioane de lei, deci presupun că pentru baroni e o viață normală“, a mai spus, la Antena 3 CNN, Bogdan Chirieac, analist politic.

Reamintim că procurorii au efectuat percheziții și la reședința lui Dumitru Buzatu din comuna Ștefan cel Mare, unde au găsit mai multe plicuri cu bani, inscripționate, despre care fiul acestuia a spus că erau proveniți din vânzarea de cireșe și porci.

CITEȘTE ȘI - Negrescu, observație-cheie despre limitarea plăților cash: Ne îndreptăm spre o penurie de servicii bancare în zona rurală

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News