Jurnalista Loredana Chimoiu, salvată de Luca Niculescu, la Mineriadă. Premierul desemnat, emoționat: "Și ea m-a salvat pe mine"

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Jurnalista Loredana Chimoiu a povestit că a fost salvată de premierul desemnat Luca Niculescu la Mineriadă.

Jurnalista Loredana Chimoiu a mărturisit că premierul desemnat Luca Niculescu, pe atunci ziarist, a salvat-o la Mineriadă, atunci când a fost atacată, la Costești, acum 27 de ani.

Mărturia Loredanei Chimoiu

"Vreau să povestesc un episod din viața mea care are legătură cu Luca Niculescu. S-a întâmplat în urmă cu mulți-mulți ani, mai exact în 1999, eram la Costești, la Mineriadă, pe atunci transmiteam pentru Antena 1. Împreună cu colegii mei am trăit multe momente dificile atunci. Îmi amintesc că cel mai greu ajunsesem să ne fie să realizăm relatările telefonice pentru că ori de câte ori noi intram în direct ne trezeam înconjurați de mineri care ascultau ce spuneam și dacă nu erau de acord deveneau agresivi.

Pentru a evita astfel de evenimente discutasem cu colegii să încercăm să ne îndepărtăm de grupurile de mineri atunci când intrăm în direct, să încercăm să găsim niște locuri cât de cât sigure pentru a ne putea face meseria. La una dintre transmisiuni, îmi amintesc că terminasem relatarea de la Antena 1, am văzut la câțiva pași depărtare un alt coleg care și el era în direct. Nu am apucat să îmi iau la revedere de la colegii din regie pentru că în secunda imediat următoare m-am trezit înconjurată de mai mulți mineri. Aceștia au început să mă înjure, să mă lovească. Au fost niște momente dificile. Atunci mi-a fost foarte frică.

Ceea ce nu îmi amintesc însă este cum la un moment dat am simțit cum cineva mă strânge puternic de haină și mă smulge din mijlocul acelor oameni, reușește să mă scoată de acolo, apoi au intervenit și alți colegi, ulterior jandarmii, și lucrurile s-au mai liniștit. Eu încasasem câțiva pumni serioși. După ce mi-am revenit, colegii care erau lângă mine mi-au spus că cel care mă salvase fusese Luca Niculescu. Pentru că evenimentele erau în plină desfășurare, eu nu am mai reușit atunci să dau de Luca, l-am căutat, dar nu l-am mai găsit. Deși au trecut 27 de ani de atunci, Luca, profit de acest moment pentru a-ți mulțumi. Îți mulțumesc pentru gestul tău de colegialitate, îți mulțumesc pentru actul tău de curaj. Îți mulțumesc pentru că în 1999 tu m-ai salvat", a spus jurnalista Loredana Chimoiu într-un mesaj înregistrat difuzat de Antena 3 CNN, urmărit de Luca Niculescu, care îi acorda un interviu lui Mihai Gâdea.

Luca Niculescu: Ce uită ea este că și ea m-a salvat pe mine

Ulterior, vădit emoționat de mesajul jurnalistei, și Luca Niculescu a povestit ce își amintește despre acea zi. Acesta a mărturisit că și jurnalista l-a salvat pe el.

"Lăsați-mă să îmi revin puțin din emoție pentru că a fost într-adevăr foarte puternic, am reacționat așa cum ar face oricine. Atunci când vezi că cineva este agresat, intervii. Ce uită ea, este că și ea m-a salvat pe mine pentru că am luat-o dintre ei, am țipat, am făcut zgomot, era imediat după ce se semnase pacea de la Cozia, eram la Târgu Jiu și unii mineri de acolo erau nemulțumiți că se semnase acea pace, ei voiau să meargă mai departe la București și, într-adevăr, erau iritați pe noi, pe jurnaliști, deoarece aveau impresia că noi provocam agitații.

Nu eram noi cei care provocam agitații. Eram destul de aproape de prefectură, la vreo 200 de metri, am împins-o și am fugit împreună către prefectură. Eu eram deja de 7 zile pe drum cu minerii, plecasem alături de ei de la Petroșani, îi urmasem la Costești... Am ajuns în fața prefecturii unde era lanțul de jandarmi. O împing pe Loredana, ea trece de jandarmi. Noi cu minerii, în spate. Eu aveam o haină groasă de piele și îmi mai dădeau din când în când câte o lovitură doar că jandarmii nu mă lăsau să trec. Credeau că sunt unul dintre agresori. După o săptămână de stat în stradă vă imaginați cum arătam, deci eu rămăsesem acolo luându-mi bastoane de la mineri și Loredana a strigat: "Este ziarist ca mine, lăsați-l". Și atunci ea m-a tras în partea cealaltă, în zona de siguranță. Mulțumesc, Loredana. Nu cred că ne-am mai revăzut de atunci, au fost niște zile foarte agitate", a spus Luca Niculescu.

Luca Niculescu, cea de-a patra desemnare de premier a lui Nicușor Dan, a lucrat ca jurnalist în mass-media din România și Franța timp de mai mulți ani. El a devenit jurnalist la Radio France Internationale (RFI) în 1992, și redactor-șef al RFI România, serviciul în limba română al RFI, în 2000. Începând din 2006, a coordonat emisiunea "Afaceri externe" pe canalul de televiziune The Money Channel, iar între 2007 și 2012, a moderat mai multe emisiuni pe TVR 1.