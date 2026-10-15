IT-ul contribuia cu 9,7% la PIB-ul țării, dar a fost lovit de taxe. Marius Humelnicu: Ar fi trebuit să păstrăm facilitățile

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Sectorul comunicațiilor, tehnologiei informațiilor și inteligenței artificiale reprezenta aproximativ 9,7% din PIB-ul României. Marius Humelnicu a spus de ce facilitățile fiscale pentru acest domeniu ar fi trebuit păstrate.

Marius Humelnicu, senator PSD, este de părere că eliminarea facilităților fiscale pentru IT, construcții și agricultură afectează domenii importante pentru economia României. Potrivit acestuia, facilitățile ar fi trebuit păstrate, eliminate treptat, pe parcursul a cinci ani, sau înlocuite cu forme de sprijin.

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„Se simte un impact al anulării facilităților pentru IT-ști?”, a întrebat jurnalistul Val Valcu.

„Da, sigur. Uitându-ne pe cifre, vedem că partea de comunicație, tehnologia informațiilor, inteligența artificială, era undeva la 9.7% din PIB. O prognoză spunea că, până în 2030, ar trebui să ajungă la un 9,4% pe tot ce înseamnă creștere, o creștere exponențială, luând aceste măsuri.

Am luat această facilitate, am retras și facilitatea legată de construcții, care erau pe un ascendent, și oamenii profesioniști, oamenii cu o meserie să-și poată desfășura activitatea. Am luat și pentru agricultură același lucru, aceștia având 2-3 ani de facilități.

Cred că în activități sau în domenii esențiale pentru România - cum sunt construcțiile, cum este agricultura, că vorbim de securitate alimentară, și IT-ul, pe o creștere exponențială la cea mai mare creștere ca impact în PIB - ar fi trebuit să păstrăm facilitățile sau să dăm un termen, să spunem 5 ani de zile, după care să integrăm ce înseamnă venitul poate în salariul de bază sau facilitățile vi le dăm sub altă formă.

Orice țară își ajută economia acolo unde consideră că este un domeniu prioritar pentru statul respectiv”, a spus Marius Humelnicu.

Firme înființate la sud de Dunăre după 1 ianuarie

Marius Humelnicu a explicat că un efect al eliminării facilităților fiscale a fost că mulți antreprenori au decis să înființeze firme la sud de Dunăre.

„Banii respectivi rămâneau în țară și ajungeau până la urmă la stat prin TVA”, a spus Val Valcu.

„TVA, taxarea care vine... 48,5% sunt dările către stat”, a spus Marius Humelnicu.

„Eu vorbesc de IT. Adică nu impozitai pe IT-iști sau pe constructori”, a spus Val Valcu.

„Nu impozitai până în 10.000 de lei, da”, a spus Marius Humelnicu.

„Banii ăia se întorceau prin TVA, prin taxele locale, prin munca depusă. În momentul de față au găsit metode de a scoate acei bani, se fac firme în străinătate?”, a întrebat Val Valcu.

„După 1 ianuarie, am văzut anumite statistici legate de acest lucru, multe firme s-au înființat mai jos de Dunăre de noi”, a spus Marius Humelnicu.

Soluții pentru sprijinirea mediului de afaceri

Senatorul PSD a spus că taxele mari pe profit, dividende și venit îi fac pe antreprenori să caute metode prin care să plătească mai puțin.

Potrivit acestuia, statul ar trebui să ofere facilități firmelor care reinvestesc profitul sau angajează oameni pentru a ajuta economia să crească.

„Cum au făcut și cu taxa auto”, a întrebat Val Valcu.

„Cu taxa auto, fix la fel. Același lucru și cu dividendele - că și pe dividende și pe profit este foarte mare în România, cred că este cea mai mare. Și atunci, bineînțeles, că fiecare își găsește o portiță.

Din punctul meu de vedere, ar trebui să poți să te așezi la o masă cu specialiști, să poți să stai de vorbă și să găsești cea mai bună soluție, la aceeași masă fiind și mediul de afaceri, Banca Națională... Pentru că doar așa poți să îți păstrezi suficienți bani astfel încât să fii competitiv.

Poți să dai niște facilități, să spui: pentru profitul pe care îl ai, dacă îl reinvestești, nu îmi vei plăti nimic sau plătești mai puțin. Dacă angajezi oameni, vei avea anumite facilități.

Cred că se pot găsi metode și scheme de ajutor prin care să putem să ajutăm mediul economic. Doar așa putem să dezvoltăm România”, a spus Marius Humelnicu la DC News.