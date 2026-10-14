Istoria îi dă dreptate Vioricăi Dăncilă! O nouă ambasadă se mută la Ierusalim. Miză pentru SUA

Viorica Dăncilă / Foto: Agerpres

Columbia a tăiat miercuri panglica noii sale ambasade la Ierusalim, iar gestul arată că viziunea Vioricăi Dăncilă a fost una corectă. Ceea ce fostul premier român a spus în SUA încă din 2018 devine acum o realitate pe care tot mai multe țări puternice o pun în aplicare.

Ceea ce liderii conservatori din America Latină duc acum la îndeplinire cu aplauze internaționale este exact drumul pe care fostul premier Viorica Dăncilă a avut tăria să îl deschidă încă din 2018.

În prezența primarului Ierusalimului, Moshe Lion, a ambasadoarei Tania Gilinski și a ministrului columbian de externe, Omar Bula, oficialii au tăiat panglica noii Ambasade de la Ierusalim.

„Este o dată importantă pentru statul Israel. Este de asemenea o dată importantă pentru oraşul Ierusalim”, a spus ministrul israelian de externe, Gideon Saar.

Relocarea acestei ambasade la Ierusalim a fost decisă de preşedintele conservator columbian Abelardo de la Espriella, un aliat al preşedintelui Donald Trump.

Viorica Dăncilă și-a dorit același lucru

Evenimentul de astăzi readuce în discuție și planul Vioricăi Dăncilă. La conferința Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC) din Statele Unite, premierul de atunci al României a spus: „Guvernul României a iniţiat un proces de evaluare a oportunităţii mutării Ambasadei României la Ierusalim. De aceea sunt încântată să anunţ astăzi, în faţa audienţei AIPAC, că după finalizarea analizei de către toţi actorii constituţionali implicaţi în procesul decizional din ţara mea şi în deplin consens, eu, ca prim ministru al României şi Guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului”.

A fost un gest apreciat în SUA și Israel. Viorica Dăncilă a arătat atunci că România poate sta cu fruntea sus la masa marilor decizii și că e capabilă să își consolideze parteneriatul cu Statele Unite și Israelul.

Faptul că la acel moment inițiativa a fost blocată nu a făcut decât să amâne o evoluție firească. Timpul a dovedit însă că Viorica Dăncilă a avut dreptate: modelul său a fost cel corect și orientat spre viitor.

Tot mai multe state aleg axa Washington - Ierusalim

Decizia Columbiei confirmă că tot mai multe state refuză să mai stea în scheme diplomatice învechite. Statele Unite au dat startul în 2018, iar lista capitalelor care au urmat această linie a crescut constant: Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Noua Guinee, Paraguay, Fiji, Nauru și Somaliland.

Mai mult, Gideon Saar a anunțat recent că și Republica Democrată Congo își va muta în curând misiunea diplomatică în capitala istorică a Israelului.

Fiecare stat care alege acest drum demonstrează că viziunea asumată de Guvernul Dăncilă în 2018 a anticipat cursul geopolitic al lumii.