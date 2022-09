Inundațiile din Pakistan au ajuns în preajma unei centrale electrice care deserveşte milioane de locuitori

Inundaţiile provocate de ploile musonice în cantităţi record şi de topirea gheţarilor din nordul ţării au afectat 33 de milioane de persoane şi au ucis aproape 1.400. Numeroase locuinţe au fost luate de ape, la fel şi drumuri, căi ferate, animale domestice şi culturi, iar pagubele sunt estimate la 30 de miliarde de dolari.



Atât guvernul, cât şi secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, au dat vina pe schimbările climatice pentru vremea extremă care a provocat inundaţii în urma cărora zone extinse ale ţării cu 220 de milioane de locuitori au fost acoperite de ape.



Centrala electrică din districtul Dadu situat în provincia sudică Sindh, una dintre cele mai grav afectate din ţară, furnizează energie pentru şase districte provinciale.



Forţele de intervenţie au încercat să întărească un dig ridicat în faţa centralei, după cum s-a constatat în timpul unei vizite pe şantier, duminică, relatează Reuters.



"Toate măsurile de prevenţie au fost deja luate pentru a salva reţeaua în cazul în care are loc o inundaţie", a declarat luni pentru Reuters Syed Murtaza Ali Shah, înalt oficial districtual.



Comentariul său a venit la scurt timp după ce premierul Shehbaz Sharif a dispus să fie luate toate măsurile necesare pentru ca centrala de 500 kV să nu fie inundată, potrivit postului de stat Radio Pakistan.



Luni, o furtună de praf produsă în oraşul Sehwan din apropiere a luat pe sus sute de corturi instalate la marginea drumurilor de persoane rămase fără adăpost în urma inundaţiilor.



Autorităţile se aşteaptă la un nou episod de ploi la jumătatea acestei luni.



"Dacă vin ploile, unde ne ducem? Stăm sub cerul liber, nu ştim ce să mâncăm, ce să gătim", a declarat pentru Reuters Muhammad Hasan, una dintre persoanele afectate de furtună.



"Toate corturile au fost smulse astăzi de vântul puternic, nu ştim unde să mergem. Suntem disperaţi", a adăugat el.



Departamentul de meteorologie din Pakistan a anunţat luni că sunt prognozate din nou ploi în zonă în următoarele zile, o nouă ameninţare la adresa persoanelor strămutate, care trăiesc în corturi sau sub cerul liber de-a lungul autostrăzilor suspendate.



Agenţiile ONU au început evaluarea necesităţilor pentru reconstrucţie în ţara din Asia de Sud unde au fost înregistrate cantităţi de precipitaţii de 391 mm, cu aproape 190% mai mult comparativ cu media pe 30 de ani, in iulie şi august.



La Sindh au căzut cantităţi de precipitaţii cu 466% mai mari faţă de valorile medii, iar toate apele acumulate în urma inundaţiilor trec prin Dadu, un district cu o populaţie de 1,5 milioane de locuitori, din cauza localizării sale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News