Împușcături într-un hipermarket din New York. Un mort și doi răniți, a raportat poliția - VIDEO

Mai multe împușcături au avut loc într-un hipermarket din West Hempstead, New York. Un angajat a fost ucis pe loc, iar alte două persoane au fost rănite. Poliția îl caută pe trăgător, scrie CNN.

Anchetatorii caută o „persoană de interes” care „a fost sau ar putea fi în continuare” un angajat al hipermarketului, a spus poliția.

Autoritățile spun că nu au un motiv pentru care s-au produs aceste împușcături. Tragerile au avut loc în biroul managerului de la un nivel superior al magazinului.

Câteva sute de cumpărători se aflau în magazin la acel moment, iar martorii spun că pistolarul avea o armă mică. Bărbatul ucis avea 49 de ani, a spus poliția.

Poliția face razii de amploare și a solicitat ca școlile din apropiere să fie izolate.

BREAKING: At least 1 dead, 2 injured in shooting on Long Island at a Stop & Shop. Police are still searching for the suspect. pic.twitter.com/Dlf2TaqqUn