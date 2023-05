Imnul încoronării Regelui Charles. Ce se ascunde în spatele versurilor "Dumnezeu să-l salveze pe Rege" - Audio

"Zadok the Priest" este un imn britanic care a fost compus de George Frideric Handel pentru încoronarea regelui George al II-lea, în 1727. Alături de "The King Shall Rejoice", "My Heart is Inditing" și "Thy Thy Hand Be Strengthened", "Zadok the Priest" este unul dintre imnurile de încoronare ale lui Händel. Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Händel, "Zadok the Priest" a fost cântat înainte de ungerea suveranului la încoronarea fiecărui monarh britanic de la alcătuirea sa și a devenit recunoscut ca imn patriotic britanic.

Versuri

Preotul Zadok și profetul Natan l-au uns rege pe Solomon.

Și tot poporul s-a bucurat și a zis:

Dumnezeu să-l salveze pe Rege! Trăiască Regele! Dumnezeu să-l salveze pe Rege!

Regele să trăiască pentru totdeauna. Amin. Aleluia.

"Zadok the Priest" a fost compus de compozitorul german George Frederic Händel. Händel a fost un compozitor baroc german care și-a petrecut o mare parte a carierei în Marea Britanie și a devenit cetățean britanic în 1727. La moartea sa, în 1759, a primit o înmormântare de stat la Westminster Abbey.



Händel a scris piesa pentru încoronarea regelui George al II-lea din 1727. Noul rege s-a născut la Hanovra și a trăit în Germania până în 1714, când el și tatăl său au navigat spre Anglia la moartea Reginei Ana, așa că se cuvine să apeleze la un compozitor german, scrie royalcentral.co.uk.

Versurile pentru "Zadok the Priest" se bazează pe un anumit pasaj biblic. Acest pasaj detaliază o încoronare istorică în care Preotul Zadok îl unge pe regele Solomon. De aceea versurile nu se schimbă în funcție de genul monarhului, deoarece regele la care se face referire este Solomon.

Imnul, interpretat la fiecare încoronare britanică de la cea a lui George al II-lea

Acest imn de încoronare a fost interpretat la fiecare încoronare britanică de la cea a lui George al II-lea. A răsunat și la nunta din 2004 a Prințului Moștenitor Frederik al Danemarcei și Mary Donaldson.



Händel a lucrat îndeaproape cu Familia Regală Britanică. El a compus un imn de nuntă pentru prințesa Anne, pentru nunta ei din 1734. La nunta prințului Charles și a Prințesei Diana din 1981, a răsunat "Let the Bright Serafhim", compusă tot de Handel.



Cei din Abație și cei care urmăresc din alte colțuri ale lumii încoronarea care ava avea loc pe 6 mai vor auzi "Zadok the Priest", precum și alte imnuri tradiționale, dar și douăsprezece compoziții noi.

