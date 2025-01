Globurile de Aur 2025. Ultimele informaţii din Beverly Hills: Filme, vedete și surprize la prima mare gală a anului

Selena Gomez, Timothée Chalamet și alte staruri de la Hollywood se vor reuni duminică în Beverly Hills pentru celebrarea anuală a Globurilor de Aur, prima ceremonie majoră de premiere dintr-un an fără un favorit clar pentru principalele distincții cinematografice, relatează Reuters.

Thrillerul muzical în limba spaniolă al Netflix, „Emilia Perez”, și drama postbelică de 3 ore și jumătate, „The Brutalist”, care include o pauză intermediară, conduc lista filmelor care concurează pentru trofeele Globurilor.

Alte producții includ succesul de box office „Wicked”, adaptare a piesei de pe Broadway despre vrăjitoarele din „Vrăjitorul din Oz,” și povestea despre alegerea unui papă, „Conclave.”

Pentru premiile de televiziune, povestea din lumea gastronomiei „The Bear” și comedia-mister „Only Murders in the Building” se află printre nominalizați.

Globurile de Aur vor fi transmise în direct pe CBS și pe platforma de streaming Paramount+ începând de duminică, ora 8 p.m. EST (luni, ora 1 a.m. GMT). Comedianta Nikki Glaser va găzdui pentru prima dată festivitățile, caracterizate de șampanie și strălucire.

Glaser, care anul trecut a găzduit un roast pentru legendarul jucător de fotbal Tom Brady, a declarat că intenționează să sărbătorească nominalizații, în loc să facă glume pe seama lor, așa cum au făcut unii prezentatori anteriori.

„Vreau ca cei nominalizați să fie mândri de realizările lor. Nu vreau să se simtă atacați,” a spus Glaser într-un interviu. „Sunt încântată să prezint aceste glume unei audiențe atât de mari.”

Printre prezentatori se numără celebrități de prim rang, precum Dwayne Johnson, Elton John, Andrew Garfield și Awkwafina.

Câștigarea unui Glob de Aur poate aduce atenție filmelor și performanțelor în drumul către Premiile Oscar din martie. Până acum, experții nu au identificat un favorit clar pentru râvnitul premiu de cel mai bun film la Oscaruri.

Spre deosebire de Oscaruri, Globurile de Aur separă filmele în două categorii. „Conclave” și „The Brutalist” sunt considerate concurenți puternici la categoria cel mai bun film-dramă, în timp ce „Wicked” și „Emilia Perez” conduc la categoria cel mai bun film muzical sau comedie.

Câștigătorii Globurilor de Aur sunt aleși de 334 de jurnaliști de divertisment din 85 de țări, comparativ cu cei aproximativ 9.000 de votanți ai Premiilor Oscar. Corpul de vot al Globurilor a fost extins în ultimii ani, iar organizatorii au implementat reforme după ce au fost criticați pentru lipsa diversității și probleme de etică.

Timothée Chalamet este nominalizat la categoria cel mai bun actor într-un film-dramă pentru rolul muzicianului Bob Dylan în „A Complete Unknown”. Printre rivalii săi se numără Adrien Brody, care interpretează un supraviețuitor al Holocaustului și arhitect ce își urmărește visul american în „The Brutalist.”

Selena Gomez are două nominalizări: pentru rolul secundar din „Emilia Perez,” povestea unui lider al unui cartel mexican care devine femeie, și pentru cea mai bună actriță de comedie pentru rolul de podcaster din serialul TV „Only Murders in the Building.”

Printre alți actori nominalizați se numără Angelina Jolie, pentru portretizarea sopranei Maria Callas în „Maria,” Nicole Kidman, pentru rolul unei directoare implicate într-o aventură cu un intern în „Babygirl,” Zendaya, pentru rolul unui antrenor de tenis în „Challengers,” și Ariana Grande, pentru rolul unei eleve de magie în „Wicked.”

La categoria masculină, Daniel Craig este nominalizat pentru „Queer,” iar Denzel Washington pentru „Gladiator II.”

