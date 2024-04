George Tuță, candidatul PNL la Primăria Sectorului 1. Ciucă și Bode, prezenți la evenimentul oficial de lansare

'Astăzi e vorba despre încredere. Nu știu dacă mi-a citit gândurile dl George Tuță, dar primul lucru de care vă vorbesc e incredere. La filiala PNL Sector 1 se desfășoară o activitate care trebuie să genereze încredere, să dobândească încrederea, și aceasta trebuie să fie încrederea în liderul filialei și în echipa de conducere a filialei S1, trebuie să fie un drum cu două sensuri', a spus Nicolae Ciucă.

'Ca militar, dincolo de ce înseamnă partea aceasta formală a camaraderiei și respectului, cel mai important e ca indiferent de situație și există încredere, în camarad, în coeziune, în unitatea de acțiune a oricărei structuri, oricărei tip de structură militară. Și nu poti să funcționezi și să urmărești un obiectiv dacă nu există această încredere. La fel trebuie sa se întâmple și aici', a spus Ciucă.

'De accea trebuie sa faceți în așa fel încât cetățenii, să le meritați încrederea lor, că Sectorul 1 nu este un sector oarecare. Știu că de-a lungul timpului s-a folosit această sintagma de apreciere: S1 e capitala capitalei. Trebuie să munciți astfel încât S1 sa redevină capitala Capitalei. La rândul meu, am încredere in faptul că filiala Sector 1 sub conducerea lui George Tuță va face ca odată ce veți câștiga primăria să schimbați toată această imagine total nepotrivită și total nerealistă in comparație cu ce a fost o data filiala Sectorului 1', a zis Ciucă.

'Sunt convins că George Tuță nu are nevoie de o prezentare anume, se prezintă prin faptele sale activitatea sa parlamentară, politică, este un om politic tânăr, un om politic ce și-a asumat o serie întreagă de proiecte la nivelul Parlamentului României. Este o voce, aș putea spune, o voce de care avem nevoie, critică când e nevoie, este o persoană ce-și asumă obiective, este de asemenea o persoană care nu are liniște până în momentul în care nu vede ca ce a promis se și intamplă', a mai zis Nicolae Ciucă.

'Când mă uit la Sectorul 1 mă cuprinde nu doar dezamăgirea, ci și revolta. Revolta încearcă pe cei mai multi locuitori ai Sectorului 1. Vremea experiențelor politice a trecut. Avem nevoie de echipe, de coeziune pentru a porni mai determinați, de a porni la drum, pentru un București demn de locuitorii lui.', a zis Lucian Bode.

'Am încredere în George Tuță că va produce schimbarea pentru fiecare cetățean al sectorului 1. succesul nostru se va oglindi în votul cetățenilor și avem datoria să convingem cetățenii că suntem singurii care putem oferi soluțiile. Este nevoie de multă maturitate politica pentru a depăși barierele personale, ambițiile pentru a ne atinge scopul comun. PNL și PSD sunt singurele partide care pot face echipa pentru București și care pot oferi candidații potriviți.', a zis Lucian Bode.

'Sunt în Bucuresti de 16 ani de cand mi-am început cariera politică. am văzut realizările, astăzi Bucureștiul și sectoarele cresc datorită mediului privat și a unor primari de sector care își fac treaba foarte bine. Se văd unde primarii își fac treaba foarte bine, mergi în sectoarele 3, 4 si 6 și zici că ești în alt oraș. La Sectorul 1 s-a eșuat lamentabil, în frunte cu actualul primar. a venit vremea să plece acasă și sectorul 1 sa redevină ce a fost altădată, un sector etalon. Este timpul sa discutam despre oamenii pe care-i propunem, ei sunt oameni momentului pentru PNL. cu C Cîrstoiu, alături de domnul Tuță, administrațiile s-ar mișca ca niște administrații unitare.', a mai zis Lucian Bode.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News