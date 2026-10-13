Gărzile Revoluționare iraniene au lovit o nouă navă în Strâmtoarea Ormuz

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Gărzile Revoluționare iraniene au revendicat luni un nou atac împotriva unui petrolier care a încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz, în centrul războiului dintre Iran și Statele Unite, relatează AFP.

'Un superpetrolier a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz și a luat foc', a declarat forța maritimă a Gărzilor, într-un comunicat publicat pe site-ul lor, Sepah News.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie prin atacuri ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, Teheranul revendică controlul asupra Strâmtorii Ormuz, prin care trecea, înainte de război, o cincime din hidrocarburile de la nivel mondial.

Republica Islamică vizează regulat navele care se aventurează acolo fără autorizația sa.

La rândul său, Washingtonul impune o blocadă navală asupra porturilor iraniene și escortează petroliere, care sunt din ce în ce mai numeroase în tentativa de a traversa strâmtoarea.

Nava vizată luni a încercat să traverseze zona 'dezactivându-și sistemul de navigație' și 'ignorând avertismentele marinei Gărzilor', a afirmat comunicatul forțelor iraniene.

Cu o zi înainte, comandantul marinei Gărzilor, amiralul Ali Ozmai, avertizase că orice navă care își dezactivează sistemele de navigație în Strâmtoarea Ormuz va fi considerată 'ostilă' și se va expune unor 'măsuri severe'.

Agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a publicat, de asemenea, luni rapoarte care menționează patru incidente distincte cu nave lovite în Strâmtoarea Ormuz în cursul zilei precedente, precizează Agerpres.