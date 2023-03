Florin Bratu, antrenor în Cipru. „E o formație cu obiective ambițioase”

Antrenorul Florin Bratu a semnat un contract cu echipa cipriotă de fotbal Karmiotissa Polemidion FC, a anunţat fostul internaţional, sâmbătă, pe contul său de Instagram, potrivit Agerpres.



Am semnat cu formaţia de primă ligă din Cipru - Karmiotissa FC şi sunt pregătit pentru a-mi pune experienţa în munca acestei formaţii cu obiective ambiţioase, a transmis Bratu, care a pregătit ultima oară naţionala Under-21 a României, de care s-a despărţit în august anul trecut.



Bratu (43 ani) le-a mai antrenat în carieră pe Dinamo II Bucureşti, CS Tunari, naţionala Under-19 a României, Dinamo Bucureşti, Aerostar Bacău, Turris Turnu Măgurele şi Concordia Chiajna.



El îl va antrena la Karmiotissa pe mijlocaşul român Răzvan Grădinaru. Bratu îl înlocuieşte pe fostul atacant rus Aleksandr Kerjakov la clubul din Insula Afroditei.



Karmiotissa a încheiat sezonul regulat pe locul 10 în campionatul Ciprului şi va evolua în play-out. Karmiotissa are 30 de puncte şi se află la 8 lungimi de zona retrogradării.



Florin Bratu este al doilea antrenor român din Cipru, după ce Bogdan Andone a preluat-o la începutul acestui an pe Apollon Limassol, care va evolua în play-off.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News