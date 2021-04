Fiul lui Adrian Caval, admis la renumita şcoală de muzică Julliard, din New York, pentru masterat

Andrei Caval a fost admis cu bursă integrală şi va începe cursurile din septembrie, anunţă România TV. Acesta cântă la clarinet.

"Povestea mea cu acest minunat instrument, clarinetul, a început în anul 2008, când părinţii mei m-au dus la Colegiul Naţional de Muzică George Enescu, din Bucureşti. În 2014, am decis că vreau să studiez în străinătate. A fost un sacrificiu enorm pentru ai mei, mama a mers cu mine, tata a rămas acasă cu fratele meu, care avea 5 ani", a declarat Andrei Caval.

Acesta a studiat la Cheshire School of Music, din Manchester, Marea Britanie.

"Am avut testul de clarinet, iar directorul de muzică mi-a spus că mă acceptă. Eu am spus că nu am în acel moment banii să plătesc, 35.000 lire pe an. El a spus că banii nu sunt o problemă. Am studiat doi ani acolo şi am putut da echivalentul bacalaureatului din România", a mai spus tânărul la România TV.

În anul 2 de studii, Andrei Caval a aplicat pentru orchestra de tineret a Marii Britanii, acolo unde a devenit clarinetist principal. Ulterior, s-a înscris la Royal College of Music din Londra, şcoală pe care o va absolvi în acest an.

"Vreau să le mulţumesc părinţilor mei minunaţi, care au făcut sacrificii enorme pentru mine, pentru a-mi îndeplini visul", a declarat Andrei Caval pentru România TV.