„Fenomen“ în creștere pe șosele. Mădălina Moșoiu, șef Brigada Rutieră București: Aproape a egalat consumul de alcool / video

Mădălina Moșoiu, șef Brigada Rutieră București, a vorbit despre persoanele care conduc sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise.

Mădălina Moșoiu, șef Brigada Rutieră București, a fost invitată la emisiunea „Culisele Justiției“, la DC News, moderată de Laura Duță, unde a vorbit despre creșterea cazurilor de conducători auto aflați sub influența substanțelor interzise și despre înăsprirea sancțiunilor pentru producerea de accidente:

„Dacă șofatul sub influență băuturilor alcoolice este o îndeletnicire veche a conducătorului auto din România, conducerea sub influența substanțelor interzise într-adevăr a devenit un fenomen, în sensul că în ultima perioadă tinde să ajungă din urmă numărul persoanelor care conduc sub influența băuturilor alcoolice.

Noi chiar avem ca scop să reducem consumul de alcool. Ultima modificare legislativă aduce o chestiune destul de importantă și anume faptul că dacă până acum o persoană care conducea sub influența alcoolului era implicată într-un accident soldat cu decesul unei persoane și la finalul cercetărilor jucătorul putea aplica supravegherea, după această modificare, această posibilitate nu mai există. Cel care conduce sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și este implicat într-un accident grav, acesta riscă pedeapsa de închisoare cu executare. Uciderea din culpă într-un accident rutier este pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani“, a explicat Mădălina Moșou, în exclusivitate pentru DC News.

În acest an, Senatul României a decis ca acei șoferi care comit accidente rutiere mortale după ce au consumat alcool să nu mai poată fi condamnați cu suspendare.

„Modificarea legislativă va trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toți, pentru că, atunci când vedem că cineva se urcă beat sau drogat la volan, ar trebui să-l tragem de mânecă. Sigur, este nevoie și de modificarea Codului Rutier, astfel încât cine comite o crimă conducând beat sau drogat ori fără permis auto să nu mai aibă niciodată dreptul de a conduce pe drumurile publice niciun vehicul“, spunea Robert Cazanciuc la începutul anului.

