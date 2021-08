FACTURI URIAȘE! Virgil Popescu: Nu aveau voie să mărească prețul

De marți, începe controlul ANRE, împreună cu Protecția Consumatorului la toți furnizorii de gaze, a spus, luni seară, la Digi 24, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Lucrurile sunt foarte simple, că am văzut tot felul de interpretări, unii spun că aveau voie să facă... Eu mențin același punct de vedere ca și ANRE: că nu aveau voie să facă. Nu aveau voie să mărească prețul pentru că în luna mai au anunțat oferta de la 1 iulie. Compania respectivă a anunțat prețul, cu preț fix pe un an de zile. Dacă tu modifici prețul și ai anunțat că e preț fix pe un an de zile, intri sub incidența a două legi: una e legea protecției consumatorului la ofertă înșelătoare, care nu are amendă așa de mare, a doua este amendă între 5 și 10% pe cifra de afaceri pe legea energiei, pe același lucru: ofertă înșelătoare”, a spus, luni seară, Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a mai spus că societățile nu au nicio șansă să mărească facturile „decât dacă vor să ia amenzi între 5 și 10%, iar la nivelul acelei companii, credeți-mă că sunt sume fabuloase, care o să îi afecteze”.

Un client din județul Alba a primit, în weekend, o factură la energie de 28.000 de lei.

Ministrul s-a adresat tuturor furnizorilor, cerându-le să fie corecți față de clienți și să nu abuzeze de poziția lor dominantă pe piață.

Despre românii care au semnat un contract în care au clauză de mărire și nu au mers pe ofertă cu preț fix, ministrul Energiei a spus că nu se poate face nimic pentru a-i ajuta. Singura variantă ar putea fi schimbarea furnizorului.

„Am discutat atât cu președintele ANRE, cât și cu președintele ANPC, și sunt pregătiți pentru aceste controale și primesc sesizările oamenilor ca să îi ajute tocmai pe clienții casnici, care nu sunt companii, nu au oficii juridice în spate, nu au expertiză juridică. Contează foarte mult prețul (atunci când semnăm un contract – n.r.). Să aleagă în funcție de preț și de condițiile care sunt. Dacă găsesc o ofertă de preț fix poate mai mare un pic, dar pe o perioadă de un an de zile și le convine acel preț poate foarte bine să îl accepte. Dacă nu îi convine prețul pe care îl are, poate găsi o altă ofertă cu prețul cel mai mic. Poate schimba oricând. Te poți schimba de 10, de 20 de ori pe an de la un furnizor la altul”, a mai spus Virgil Popescu.