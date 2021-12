F1 - Marele Premiu al Arabiei Saudite. Hamilton va pleca din pole position. Pe ce loc se află rivalul Verstappen / Video

Hamilton a câştigat pole position după o eroare de pilotaj făcută în ultima rundă a calificărilor de marele său rival, lider la zi în clasamentul piloţilor, olandezul Max Verstappen (Red Bull-Honda).

Pentru Hamilton este al cincilea pole position din acest sezon, al doilea consecutiv.

Max Verstappen hits the barriers ????@LewisHamilton takes pole ????



An extraordinary finish to qualifying in Jeddah ????#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/t1xZnz0Baf