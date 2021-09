Examen bruiat de drifturi și muzica 5 Gang. Selly susține că trupa sa nu a știut nimic

Mii de absolvenți de Drept au susținut examenul de primire în profesia de avocat la Romexpo, unde, în același timp, aveau loc drifturi și repetiții pentru un concert al trupei 5Gang. Ulterior, mai mulți candidaţi pentru intrarea în Baroul Bucureşti au semnat o petiţie online în care solicită reluarea examenului după ce au fost nevoiţi să dea proba scrisă în zgomot de drifturi şi muzică tare.

Selly susține că trupa sa nu a știut despre examen

Selly, unul dintre membrii trupei, a reacționat, precizând că trupa sa nu a știut că acolo avea loc și un examen și că este iresponsabilitate din partea organizatorilor.

„Mie mi se pare complet nedrept față de cei care au dat exemenul pentru Barou pentru a deveni avocați. Fără să vreau, am fost cumva implicat în situația asta și vreau să clarific câteva lucruri. Pentru cei care nu știu, noi am avut probele de sunet pe la ora 14 și un pic. În același timp, alți organizatori pentru un alt eveniment închiriaseră pavilionul central pentru un eveniment cu drifturi. Era foarte zgomotos, erau sunete de drifturi, era fum de la cauciucuri, înțeleg că s-a declanșat chiar și o alarmă de fum. Ei bine, în tot acest timp, noi nu aveam habar, noi am aflat abia după ce s-au terminat probele că studenții de la Drept care au învățat un an, probabil mai mult, dădeau examenul de Barou. Mi se pare complet iresponsabil din partea celor care au organizat acel examen să nu se intereseze ce alte evenimente aveau loc în Romexpo în acel moment. Organizatorii evenimentului nostru și noi, formația, nu am fost deloc informați despre faptul că, în timp ce noi dădeam probele de sunet, niște tineri dădeau un examen extrem de greu acolo. Dacă am și știut treaba asta - și îmi pare foarte rău că nu am știut - am fi făcut tot posibilul să amânăm acele probe pentru o altă oră, după ce examenul s-ar fi terminat”, a spus Selly.

„Îmi pare foarte rău că nu am știut. (...) Mi se pare o bătăie de joc la adresa unor studenți. Consider că trebuie făcută vâlvă pe subiectul ăsta”, a mai zis Selly.