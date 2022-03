EURO în bănci, 3 martie 2022. Curs de schimb de 5,1 - 5,3 lei. Ce să alegem între cash/depozit și lei, euro sau dolar. Sfaturi pentru vremuri incerte

Astăzi, 3 martie 2022, cursul BNR arată un euro la 4.9489 lei, după o scădere cu 0,0001. Dacă la cursul BNR, euro este stabil, nu trece de linia roșie de 5 lei, la bănci a sărit de 5 lei de luni, 28 februarie 2022. Astăzi, la una dintre băncile comerciale consultate, euro se afla la 5,1 lei. Nu știm dacă a existat un astfel de precedent, dar criza de lichiditate de euro din băncile comerciale a generat ca la exchange-uri costul pentru 1 euro să fie mai ridicat decât la bănci. În general, situația stătea tocmai invers. La exchange-ul consultat în această dimineață, costul unui euro era de 5,3 lei. Conform surselor noastre, este un fapt recunoscut și de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu (n.r. costul crescut al euro, în raport cu leul). Acesta ar susține că problema lichidității euro a fost una de ore, nu de zile.

Sursele noastre credibile, din mai multe direcții, ne spun că au existat ședințe de urgență în aceste ultime zile, din cauza faptului că românii retrag lichiditățile.

Să ne schimbăm economiile în euro sau dolari?

Întrebat pe grupul ”Viața și Banii”, dacă ar trebui să ne schimbăm economiile în euro sau dolari, trainerul de educație financiară Adrian Asoltanie a răspuns:

”Cum aș recomanda eu (ca educator financiar la rândul meu ): 1. Fondul de urgență - la mine e un salariu, în lei. 2. Fondul de siguranță - (6-12-24 luni, depinde de fiecare) este 30% lei - 70% valută, din care jumătate euro, jumătate dolari. 3. Investițiile (imobiliare în eur, obligațiuni eur, acțiuni lei și euro).”

Din ce cunoaștem, la nivelul dimineții de 3 martie 2022, existau lichidități în mai multe bănci. Nu cunoaștem cât și dacă mai sunt la ora redactării acestei știri.

În tot acest timp, de teamă și pentru a avea o siguranță pentru viitor, sunt persoane care-și scot toți banii, sunt persoane care schimbă tot ce au în monede mai puternice. Unii mărturisesc că ”Eu am schimbat aproape toți leii în euro. Am spart depozitele pierzând dobânda (3%)” sau că ”Eu am schimbat deja, se pare că și leul se va deprecia, eu îți recomand să cumperi dolari sau euro”.

Profesorul Mircea Coșea a explicat, pentru DCNews, că nu e vorba despre lăcomie, ci despre nevoia de siguranță. Citește aici

