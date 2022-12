Elena Merișoreanu nu mai scapă. Va ajunge pe masa de operație: "Am crezut că mor pe aeroport în Londra"

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară. Îndrăgita artistă trece prin momente grele, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Mai exact, vedeta are mari dureri la nivelul piciorului și, cel mai probabil, va ajunge pe masa de operație.

Elena Merișoreanu, despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Artista ne-a povestit că a făcut toate tratamentele posibil, însă niciunul nu a dat rezultat. Elena Merișoreanu a mărturisit că a avut parte de un moment îngrozitor pe aeroportul din Londra, după ce s-a confruntat cu dureri insuportabile.

" Am crezut că mor pe aeroport în Londra"

"Mâine o să merg la domnul doctor. Chiar vorbeam ieri cu Constantin Enceanu, că ne-am întâlnit la o filmare, și el este operat de o lună, și îmi spunea să nu mai stau. Dacă urmez tratamentul, nu merge. Eu am stat acolo pe scaun, am cântat și după am luat cârja. Recuperarea este mai grea, dar operație nu este una complicată. Când m-am operat la celălalt picior, m-am dus în San Diego, California, la o mare instituție ortopedică. Acolo am întâlnit un medic român și m-a întrebat dacă vin din România special în străinătate ca să-mi rezolv problema. I-am spus că am venit în vizită și mi-a spus să vin în Româna la domnul doctor Cristian Stoica. I-am spus ca am fost deja la dânsul și mi-a spus că pot să umblu prin toată lumea că tot la operație o să ajung. Am venit în țară și m-am operat.

Cred că am făcut peste 25 de celule stem. De infiltrații nici nu mai vorbesc. Durerea de oase este incomparabilă cu orice. Mă doare de mor. Am crezut că mor pe aeroport în Londra. Nepoata mea a vrut să mă pună pe un căruț, dar erau mulți români și mi-a fost rușine că mă văd în această situație. Nu aș fi vrut să mă mai duc în Londra, dar au apucat să mă pună pe afiș, iar românii de acolo sunt foarte cumsecade, sunt iubitori, dornici de țară, de muzică bună. Nici nu vă pot spune ce satisfacție când îi vezi că vin în costume populare, cu mâinile bătătorite de muncă, uiți de orice durere. ”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate, pentru Spectacola.

"Vă dați seama ce dureri sunt. Orice aș lua, nu-mi trece"

Elena Merișoreanu a recunoscut că familia sa a certat-o pentru faptul că încă mai merge la evenimente, deși starea ei de sănătate nu este una bună. Cu toate astea, artista se bucură de faptul că nu are alte probleme de sănătate mai grave și că are un sistem imunitar ridicat.

"Mâine mă duc la domnul profesor și, dacă îmi spune că trebuie să mă operez, nu mai stau. Mă ceartă ai mei mereu, îmi spun să nu mai merg să cânt până nu mă fac bine. Ei mă văd că nu sunt bine pentru că nu mai am cartilagiul deloc, se frecă os pe os. Vă dați seama ce dureri sunt. Orice aș lua, nu-mi trece. Recuperarea este cea mai grea, dar dacă mă operez acum, până la primăvară mă fac bine. O să stau acasă cu familie, numai bine pentru că multă vreme nu m-am mai putut bucura de sărbători împreună cu familia. Noroc cu pandemia asta. După ce am făcut covid și cele două vaccinuri, oasele mă dor mult mai rău, a mai spus îndrăgita artistă.

Citește mai departe pe spectacola.ro>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News