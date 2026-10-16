Elena Cristian demontează programul de guvernare: Nu pare că s-a muncit în mod real la el. E o schiță de lucru făcută rapid

Elena Cristian, analist DC Business

Programul de guvernare pare a fi o schiță făcută în grabă, fără măsuri concrete și surse clare de finanțare, susține Elena Cristian.

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat programul de guvernare și a spus că lipsesc măsurile concrete și sursele de finanțare.

Potrivit acesteia, documentul conține foarte multe generalități și promisiuni pe care le făceau politicienii în anii 2000 și o mulțime de măsuri care nu au obiective clare.

„Am citit multe programe de guvernare și am văzut, ca de fiecare dată, că nu a existat nici măcar un guvern care să pornească cu un program de guvernare și la finalul mandatului să vină cu acel program și să spună ce a făcut și ce nu, așa cum ar trebui să facă și domnul Bolojan acum.

De altfel, se vede experiența în diplomație a domnului Luca Niculescu pentru că nu promite nimic, evită răspunsurile la obiect și încearcă să dea chestii generaliste. Nu mi se pare un program de guvernare în adevăratul sens al cuvântului. Este plin de generalități și de lucruri care au existat în toate programele de guvernare - reorganizarea ANAF, 2000 km de autostradă, domnul Mitrea îi punea prin anii 2000 parcă.

Toate aceste lucruri au existat în programele de guvernare. Nu văd ceva care să-mi lase impresia că s-a muncit în mod real la acest program. Nu sunt surse de finanțare și nu sunt nici procente. La nicio măsură nu există vreun procent - la majorarea pensiilor, la toate celelalte”, a spus Elena Cristian.

Elena Cristian: Situația momentului este extrem de grea

Analistul DC Business a explicat că Guvernul Bolojan lasă datorii de aproape 2% din PIB, iar România va avea nevoie de împrumuturi de circa 60 de miliarde de euro anul viitor.

„Pe de altă parte, situația momentului este extrem de grea. Guvernul Bolojan lasă moștenire viitorului guvern datorii de aproape 2% din PIB - o sumă foarte mare. Vorbim despre datorii neplătite, nu doar către constructori, către companiile private, vorbim de industria farmaceutică, vorbim despre salariile magistraților câștigate în instanță. Cred că în toate companiile sunt datorii. Sunt foarte multe datorii pe care le lasă moștenire și care cumva trebuie rezolvate în viitorul buget.

Necesarul de finanțare - de împrumuturi mă refer - pentru anul viitor este undeva la 60 de miliarde de euro. Dacă România va avea probleme economice și, doamne ferește, să fie retrogradată și nu s-ar mai putea împrumuta, nici nu vreau să pronunț ce s-ar întâmpla la acel moment.

Situația este extrem de grea, nu este un program de guvernare, este o schiță de lucru făcută rapid. Eu mă așteptam la mai mult pentru că domnul Nazare este ministru de Finanțe și rămâne ministru de Finanțe. Mă așteptam la mai multă ancorare în realitate”, a spus Elena Cristian.

Programul de relansare economică lipsește din planul Guvernului

Elena Cristian este de părere că programul de guvernare nu oferă o direcție clară și nu include măsuri concrete de relansare economică, chiar dacă PSD vorbește despre acest plan încă din septembrie anul trecut.

„PSD vorbește din septembrie anul trecut de un program de relansare economică care nu se regăsește în acest program de guvernare. Sunt, așa, trecute privatizarea TAROM, dacă e cazul, listarea companiilor de stat, vom mai vedea, și cam atât.

Nu îl văd ca un program de guvernare și eu cred că, în acest moment, nu prea se cunoaște direcția. Să nu uităm că la anul nu mai avem PNRR, nu mai avem fondurile europene atât de consistente. Nevoia de finanțare probabil că va depăși ce am spus eu mai devreme, 60 de miliarde de euro, pentru că nu vor mai intra bani în țară.

Situația este extrem de grea și așteptările sunt foarte mari. Adică am scăpat de Bolojan ca să dăm de același lucru sau cum? De fapt, încă nu am scăpat. Mai avem până marți și nu se știe ce se va întâmpla, cum se întorc liberalii sau alții”, a spus Elena Cristian la România TV.