Efectele lipsei de somn la adolescenţi - Studiu

Cercetătorii americani arată că cu cât somnul are o durată mai scurtă, cu atât crește nevoia de zahăr şi carbohidraţi a tinerilor. Studiul, publicat în Sleep Research Society, arată că există o legătură directă între lipsa unui program de somn şi nevoia de a consuma junk food. Pofta de zahăr şi carbohidraţi apare, de regulă, după ora 9 seara.



Circa 12 grame în plus de zahăr consumă adolescenţii care nu dorm suficient, ceea ce se traduce în circa două kilograme de zahăr extra, într-un an şcolar. Rezultatele reprezintă un semnal de alarmă întrucât obezitatea la copii este deja o epidemie la nivel mondial.



În prezent, 73% din liceenii din SUA nu dorm suficient, mai arată Academia americană de pediatrie. Cât ar trebui să doarmă un adolescent? Tot oamenii de ştiinţă au răspunsul: între 8 şi 10 ore de somn pe noapte. În ceea ce priveşte somnul copiilor cu vârste de până la 13 ani, acesta ar trebui să fie între 9 şi 11 ore pe noapte, transmite Mediafax.

Numărul persoanelor adulte care trăiesc cu demenţă la nivel mondial este pe cale să se tripleze, ajungând la 153 de milioane până în 2050, potrivit primului studiu de acest gen, publicat joi, relatează The Guardian.



Experţii au descris datele drept şocante, precizând că este evident că demenţa reprezintă o ameninţare majoră şi în creştere rapidă la adresa viitoarelor sisteme sanitare şi de îngrijire socială din orice comunitate, ţară şi continent.



Cercetătorii americani au declarat că această înmulţire dramatică a cazurilor, de la aproximativ 57 de milioane în 2019, s-ar datora în principal creşterii populaţiei şi a îmbătrânirii acesteia. Însă această creştere ar fi alimentată de mai mulţi factori de risc pentru demenţă - inclusiv obezitatea, fumatul şi hiperglicemia -, au spus ei.



Se estimează că îmbunătăţirea accesului la educaţie la nivel global va reduce prevalenţa globală a demenţei cu 6,2 milioane de cazuri până în 2050. Însă această situaţie va fi contracarată de tendinţele previzionate în ceea ce priveşte obezitatea, hiperglicemia şi fumatul, care se preconizează că vor avea ca rezultat 6,8 milioane de cazuri de demenţă în plus.



Studiul intitulat The Global Burden of Disease este primul care oferă previziuni pentru adulţii de 40 de ani şi peste această vârstă din 195 de ţări din întreaga lume. Constatările au fost publicate în jurnalul ştiinţific The Lancet Public Health.



Cazurile de demenţă se vor înmulţi în fiecare ţară, cea mai mare creştere fiind preconizată în Africa de Nord şi Orientul Mijlociu (367%) şi estul Africii Subsahariane (357%).



Ţările care, potrivit estimărilor, vor înregistra cele mai mari creşteri la nivel mondial sunt Qatar (1.926%), Emiratele Arabe Unite (1.795%) şi Bahrain (1.084%), citează Agerpres.

