Doar 3 autorizații de construcție pe tot litoralul românesc. Alin Bucur: OUG 41/2010 se aplică doar în cazul meu

Alin Bucur, investitor român în Mamaia, a explicat, în cadrul unui interviu exclusiv pentru DC News, ce pretexte au găsit autoritățile statului pentru a-i blocat lucrările de pe litoral pentru care are autorizație de construcție.

„Muncitorii mei de pe șantier mă întrebau „dar azi cine?“. Era o problemă dacă nu venea nimeni să ne controleze. Așa ajunsesem. Aveam și 7 controale pe zi, dar niciunul în registrul de control“, a zis investitorul român.

„Noi avem registru de control, dar nu au vrut să semneze. Dacă domnul Uzun (șeful Apele Române Dobrogea - Litoral) a spus că trebuia să termin mai repede, cum să termin dacă am luat plaja în august 2023 și a trebuit să iau 6 avize de la instituții“, a zis Alin Bucur.

„În stânga mea e plaja Rex, iar apoi este altă construcție. Am zis că mă duc să cer încă un aviz să încep să construiesc pe plaja Rex și când o veni cineva să mă întrebe să spun că nu știu cum să procedez, ca asta din stânga sau ca asta din dreapta? Din câte înțeleg eu, pe litoralul românesc - nu aș vrea să mă înșel și îmi cer iertare dacă supăr pe cineva - din câte plaje sunt, există doar trei autorizații de construcție, printre care și a mea. Eu știu că pe litoralul românesc sunt restaurante, baruri și tot felul de amenajări, dar pe mine mă interesează situația mea. “, a mărturisit investitorul român.

Piscină declarată ilegală, pentru că e cu un metru mai mică

Potrivit omului de afaceri, Inspectoratul de Stat în Construcții și Apele Române s-au sesizat, au cerut stoparea lucrărilor și demolarea construcțiilor realizate abia când stadiul de execuție al acestora a ajuns la 95%.

„Eu am autorizație de construire. Sunt construcții ușoare, nu construiesc nimic permanent. Am o piscină mică de copii ce trebuia să aibă 19 metri, dar ea are 18 metri. Au spus că e ilegală. Păi oamenii ăia, de atâta stres, probabil au greșit un metru. Îi împușcăm?! Au venit de asemenea să spună că în altă piscină trebuia să am scara invers față de cum am pus-o.

Noi am decis și legea permite să facem 22 de clădiri. Noi, conform proiectului, care a necesitat schimbări, am decis ca în loc de 22 de clădiri să facem 4. Am în autorizația de construcție 2 anexe cu toaletă de 50 de metri și cabină de schimb de 9 metri. Am decis să fac în stânga și dreapta toalete, iar în mijloc o cabină de schimb. Este 60 de metri, dar ei spun că nu este conform autorizației. OK, am înțeles, am greșit, dar tu vii să mă închizi la 95% și folosind un abuz, fără un proces verbal în spate?!“, a mai zis Alin Bucur.

„Ordonanța de Urgență 41/2010 este aplicată în acest mod numai cu mine. Ei, în loc să înceapă să disece problemele de pe litoral cu începutul și să ajungă la mine, ei au început cu ultimul. Eu față de oricine altcineva, am autorizație.

Nu cer decât un control la fața locului, mă gândesc la corpul de control al primului-ministru, care să arate realitatea. La momentul acesta, eu consider că se face un abuz“, a conchis investitorul român.

