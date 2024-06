În cadrul unui interviu exclusiv la DC News, Alin Bucur, investitor român din stațiunea Mamaia, a explicat care au fost pașii în cascadă în care Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) și Apele Române i-au făcut pentru a desființa lucrările efectuate de acesta pe plajă.

Omul de afaceri a prezentat apoi și o situație bizară - pe care nu o consideră o coincidență - în care șeful de la ISC Constanța a fost schimbat cu o zi înainte să se dea dispoziția de demolare a lucrărilor sale.

„Pe data de 31 mai, lucrările au fost închise și la finalul procesului verbal s-a luat în considerare să se stopeze toate lucrările. De 11 zile, lucrările au fost închise și nu am voie să fac vreo lucrare“, a punctat Alin Bucur.

„ISC-ul vrea să dărâmați și toaletele și tot?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Dacă citiți procesul verbal, pe care eu nu l-am primit la fața locului ci s-a făcut ulterior, veți vedea că este un abuz cu „A“ mare“, a precizat Alin Bucur.

„Păi și justiția nu-și va spune cuvântul?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Păi nu am avut timp. Eu am făcut o plângere prealabilă pe care am trimis-o și domnului prim-ministru și la toate ministerele implicate.

De asemenea, în caz că nu știți, șeful ISC Constanța a fost schimbat - eu nu cred în coincidențe - pe data de 30 mai. A fost adus de la Maramureș ca să semneze o hârtie împotriva mea.

Să schimbi șeful ISC Constanța cu o zi înainte să... . Eu am primit semnale. În două luni să fii hărțuit zi de zi de 7-8 controale și nimeni să nu vină să scrie în Registrul de Control, nimeni să nu lase un proces verbal, mi se pare prea mult.

A venit Corpul de Control al ministrului Mediului și sunt singurii care au scris în Registrul de Control, au scris un proces verbal și mi-au zis că nu se aplică nicio măsură“, a precizat Alin Bucur.

„Nisipul pe care l-ați excavat pentru a face piscina, poate și-l doresc înapoi“, a completat Val Vâlcu.

„Nisipul a fost întins, conform contractului, de către Apele Române pe sectorul de plajă pe care îl avem“, a adăugat omul de afaceri.

