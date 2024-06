Alin Bucur, investitor în turismul de pe Litoral, a vorbit în cadrul Interviurilor DC News despre modul în care a fost boicotat, deși scopul său a fost să investească în turismul românesc, fără a avea impact asupra mediului înconjurător.

”Au fost tot felul de zvonuri și tot felul de acuze și la un nivel, dacă mă întrebați pe mine, nemaiîntâlnit. Prima dată s-a spus că turnăm betoane. Am demonstrat că nu și oricând putem demonstra.

Avem, de când am început lucrarea și până astăzi, când vorbim, filmuleț, zi de zi, ce s-a făcut. Avem camere de luat vederi, nu avem un gram de beton.

Totul este lemn. Și materiale prietenoase mediului. Pe urmă s-a spus că ar fi plaja veche, plaja nouă. Înnisiparea s-a făcut pe toată plaja, cap-coadă.

Noi avem, din cauza presiunilor, am încercat și am cerut Administrației Bazinale de Apă Dobrogea să ceară un punct de vedere firmei care a înnisipat plaja, Boskalis, care a și trimis la fața locului un expert care a fost uimit de ceea ce facem și care a și zis: Domnule, nu afectați absolut nimic, nu afectați integritatea plajei, totul este ok. Avem și acel punct de vedere”, a explicat Alin Bucur la Interviurile DC News.

Alin Bucur: Aici o să fiu caz de studiu

”Pe urmă s-a spus că nu avem aviz de la Cultură. Știu că atunci când s-a făcut înnisiparea, avem și avizul de la Cultură, tot de la firma Boskalis. (...)

A fost făcută descărcarea arheologică, iar în caz că se găsea un artefact, se putea anunța primăria în termen de 72 de ore, adică nimeni nu mi-a cerut aviz de la Cultură, dar el există, altfel nu se putea face înnisiparea”, a mai spus Alin Bucur.

Totodată, Alin Bucur a ținut să sublinieze că niciodată nu a făcut afaceri imobiliare, dar ”am ajuns să fiu un investitor în turismul românesc și constat pe zi ce trece că este greșit ceea ce fac”, adăugând că ”peste tot unde mă duceam eram apreciat și iubit, aici o să fiu caz de studiu”.

Mai multe în video:

