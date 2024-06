Alin Bucur, investitor în Plaja Caelia din Mamaia, a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu la interviurile DC News, marți, 11 iunie, de la 18:00. Emisiunea poate fi urmărită pe DC News, DC News TV și DC Business, dar și pe Youtube DCNews și pe Facebook DC News, DCNewsTV și DC Business.

Alin Bucur a explicat de ce a investit în România și nu în străinătate, respectiv care sunt problemele esențiale cu care se confruntă oamenii pe litoralul românesc.

"Îmi iubesc țara și sunt 'consumator' de mare"

"Poate spun cuvinte mari, dar îmi iubesc țara și având un apartament în Mamaia, sunt 'consumator', și eu și familia mea, de mare. Ca mulți dintre români am fost plecat cam peste tot în lume și am observat că românul când ajunge în Dubai, la turci, la greci, la bulgari, plătește. De ce plătește? Pentru că are un confort. La noi toată lumea se plânge, prețurile fiind prea mari, și confortul lipsă. Într-adevăr, s-au mărit plajele, dar este un deșert. Nu numai că este deșert, nu este un nisip fin, sunt multe scoici în care te tai și nu ai toaletă. Dacă faci o plimbare până la mare și ai o nevoie fiziologică, nu ai timp să ajungi înapoi la cameră la cât ai de mers. Atunci, m-am gândit de ce toată lumea poate și România nu poate? Probabil dacă plecam în altă țară și făceam investiții pe acolo, atunci toată lumea mă blama că 'Alin Bucur sau familia Bucur a făcut bani în România și pleacă să investească afară'. Cu siguranță afară eram respectat și ajutat", a spus Alin Bucur.

