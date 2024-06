”Așa a fost ordinul”. Investitor român, strigăt de ajutor după presiunile făcute de instituțiile statului: La final, stau și mă întreb ce se întâmplă

Plaja Caelia din Mamaia. Aceasta trebuia să fie o destinație de top a turiștilor români pe litoralul românesc, dacă nu ar fi fost blocată brusc de instituțiile statului. Situația este controversată.

”Pe 16, între orele 09:00 și 10:00, a venit ISC-ul (Inspectoratul de Stat în Construcții) fără a prezenta vreun ordin, vreun act de control. Au venit să verifice nu știu ce. S-au tot plimbat în șantier, au făcut fotografii, măsurători cu o ruletă, după care, după-amiază, la 16:30, Apele Române a trimis o hârtie către ISC Constanța cum că fac construcții în afara autorizației. La ora 19:07, Apele Române mi-au trimis o hârtie de desființare a unor lucrări. Nu mi s-a spus ce lucrări. O hârtie lăsată în aer!

A doua zi dimineață, m-am prezentat la Apele Române, am făcut o notificare, o plângere și am cerut un răspuns la hârtia trimisă în afara orelor de program. Mi s-a spus textual că ”așa a fost ordinul”. După care am spus că vreau o hârtie în care să mi se spună clar ce să desființez, între ce ore și când s-o fac. La acea hârtie, mi-a venit cu alta în care mi s-a spus că, în termeni legali, se va analiza dumnealui pe dumnealui dacă a dat o hârtie sau o soluție corectă. M-a bufnit și râsul!

Pe 31, s-au întors doamnele de la ISC în control. Nu au prezentat niciun proces verbal, nicio notă de control, după 15 minute au plecat, după care m-am trezit cu o hârtie...” a spus Alin Bucur, cel care a încercat să facă o plajă ca-n afară în Mamaia, în emisiunea DCNews.

”Cam așa lucrează ISC-ul cu investitorii”

În cadrul interviului, investitorul a făcut paranteză pentru a explica cum funcționează comunicarea cu instituțiile statului: ”Când îmi trimit hârtie de sistare a lucrărilor, o primesc pe mail. Când îmi trimit o hârtie atacabilă, o trimit prin Poștă, ca să dureze, să nu o găsesc și să nu ajungă la mine. Cam așa lucrează ISC cu investitorii”. Și asta nu e tot! Alin Bucur a dezvăluit cum au atacat prima oară autorizația, pe motiv că nu e legală, ca apoi să ceară desființarea, recunoscând legalitatea.

Investitorul afirmă că a primit o avalanșă de hârtii prin poștă, analizate de avocatul său în momentul acordării interviului. Una dintre hârtii prevedea desființarea în 48 de ore: ”Eu nu pot să o atac decât prin ordonanță prezidențială... care durează. Și mă trezesc că dacă n-am demolat în 48 de ore, vin ei, demolează și mai trebuie să și plătesc. Eu nu am dreptul să mă apăr! Și la final stau și mă întreb ce se întâmplă. Vreau să cer ajutorul cuiva, să strig după ajutor, să cer ajutorul cuiva care poate veni să stopeze aceste abuzuri”.

Directorul de la Apele Române Dobrogea a declarat, fără a dori să intre în direct, că ”Ce acuză dânșii este problema lor. A fost prea mult, a durat prea mult. Știau că începe sezonul estival, să fie un pic mai rapizi în mișcări ca să termine. Asta e una din probleme”, adăugând: ”Într-adevăr, face ceva frumos, spectaculos, e frumos pentru toată zona. Mamaia are nevoie de o revitalizare pot să spun. S-au creat plaje mari și atunci trebuie să faci ceva. Da, sunt deschis la cooperare, noi ne dorim operatori cât mai buni. În fiecare an se schimbă ceva, iar noi ne dorim să le meargă bine, fiind partenerii noștri, să scoată și ei un ban. Veniturile noastre din plajă, jumătate le dăm la stat”.



În acest context, investitorul a subliniat că nu știe unde se duc veniturile Apele Române, însă ceea ce știe este că el plătește în timp ce este blocat de instituțiile statului. Lucrările pentru plajă sunt sistate din 31 mai.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News