DNA investighează Primăria Timișoara în dosarul Colterm: Dominic Fritz și Ovidiu Szime, reacții

Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Activitatea financiară a Primăriei Timișoara din perioada în care Dominic Fritz era primar a intrat în atenția DNA, în cadrul unei anchete legate de compania locală de termoficare Colterm.

DNA investighează modul în care Primăria Timișoara a gestionat 67,84 de milioane de lei primiți de la stat pentru compensarea scumpirii gigacaloriei, bani care ar fi trebuit să ajungă la Colterm. În acest sens, Ruben Lațcău și aproximativ zece funcționari ai Primăriei au fost chemați la DNA Timișoara pentru a da explicații.

La începutul lunii august, DNA Timișoara a deschis din oficiu un dosar pentru abuz în serviciu în care se investighează o pagubă de 67.840.130 de lei adusă companiei Colterm de persoane cu funcții de conducere din Primăria Timișoara.

Potrivit procurorilor, suma ar fi fost folosită în alt scop decât cel legal, în beneficiul bugetului municipiului, ceea ce ar fi agravat insolvența societății.

„La data de 03.08.2026 s-a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara sub numărul 45/18/P/2026 procesul verbal de sesizare din oficiu întocmit de organele de urmărire penală din cadrul acestei unități de parchet, din care rezultă că persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au cauzat o pagubă bugetului ”COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA în valoare de 67.840.130 lei, sumă care reprezintă totodată un folos necuvenit pentru bugetul UAT Timișoara.

De asemenea, prin folosirea sumei de 67.840.130 lei în alt scop decât cel stabilit prin lege, persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au vătămat interesele COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA, agravând starea de insolvență a acesteia”, se arată în documentul transmis de DNA Primăriei Timișoara.

Reacția lui Ovidiu Szime

Într-o postare pe pagina de Facebook, Ovidiu Szime, președintele Partidului România Puternică, a cerut convocarea de urgență a Consiliului Local Timișoara pentru a discuta schimbarea lui Ruben Lațcău din funcția de viceprimar.

În același mesaj, el i-a cerut USR-ului să nu îl mai susțină politic pe Ruben Lațcău și să își asume responsabilitatea pentru situația creată.

„Partidul România Puternică solicită convocarea de urgență a Consiliului Local Timișoara pentru discutarea schimbării din funcția de viceprimar a lui Ruben Lațcău, în contextul anchetei DNA privind posibile fapte legate de Colterm și al demisiei domnului Matei Creiveanu din funcția de city manager.

De asemenea, solicităm USR să retragă sprijinul politic acordat lui Ruben Lațcău și să își asume responsabilitatea politică pentru situația creată.

Timișorenii au dreptul la transparență, responsabilitate și o administrație locală în care încrederea publică este respectată!

Dacă USR mai dorește să salveze ceea ce a mai rămas din credibilitatea sa, trebuie să demonstreze că nu există protecție politică pentru nimeni și că orice suspiciune serioasă care vizează persoane aflate în funcții publice este tratată cu maximă responsabilitate.

Nimeni nu este mai presus de lege. Iar funcțiile publice presupun responsabilitate în fața cetățenilor.

Timișoara are nevoie de adevăr, transparență și responsabilitate!”, a scris Ovidiu Szime pe pagina de Facebook.

Ce spune Dominic Fritz

Dominic Fritz a explicat că dosarul pornește de la o dispută contabilă legată de cei 67 de milioane de lei primiți de la Guvern în iarna 2021-2022, că banii au fost transferați integral către companie și că nimeni nu și-a însușit vreo sumă.

Liderul USR a mai spus că ancheta este nedreaptă și că, în timpul mandatului său, Primăria Timișoara a alocat peste un miliard de lei pentru Colterm și a investit sute de milioane în reabilitarea rețelei de termoficare.

„Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani, îmbrăcată în cuvântul ”deturnare”. Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban.

Acuzația pare să fie abuz în serviciu pentru obținerea unor foloase necuvenite ”în favoarea Municipiului Timișoara”. (Acolo au ajuns dosarele de corupție în România, că funcționarii sunt acuzați că au favorizat Municipiul pentru care lucrează!).

Zic că ”pare”, pentru că nu am nicio calitate în acest dosar și nu am primit nicio informare despre el. Dar cunosc speța și intuiesc despre ce este vorba.

Pe scurt, în iarna foarte grea 2021/2022, Guvernul României a dat bani orașelor care au sisteme de termoficare, pentru a ușura plățile curente către companiile sau serviciile de termie. Așa și Primăria Timișoara a primit 67 milioane de la guvern și a virat acești bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă.

Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat. La fel și Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractului nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenței. Ministerul de Finanțe ne-a dat atunci în scris că putem vira banii doar în contul de ”subvenții”. Colterm ar fi vrut să primească banii în plus ca un fel de ”transfer” suplimentar, în afară contractului existent”, a scris Dominic Fritz pe pagina de Facebook.

Dominic Fritz: Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător

„DNA pare acum să zică că trebuia să facem altfel atunci. Sunt ferm convins că dacă am fi făcut-o altfel, acum am avea un dosar penal pentru obținerea unor foloase necuvenite în favoarea Colterm și ajutor ilegal de stat. Alte primării, care au făcut-o exact ca noi, nu au nicio problemă cu DNA.

Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător. Când DNA vine după funcționari care încearcă să-și facă treaba cu bună credință, în loc să investigheze corupția reală și averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anti-corupție.

Mai mult, fix ăsta este unul din motivele de ce România este blocată. Pentru că funcționarii mai bine lasă lucruri nerezolvate în loc să riște să vină cineva după 5 ani să le facă un dosar.

De când am devenit primar, Colterm a primit peste 1 miliard de lei subvenții din bugetul Timișoarei și am investit sute de milioane de lei în reabilitarea rețelei. Cu toate momentele dificile - neplata certificatelor din anul 2020, înainte să ajung primar, intrarea Colterm în insolvență și întreruperea serviciului pentru 5 zile în octombrie 2021 -, sunt mândru că am reușit să ținem termia din Timișoara nu doar într-o funcționare bună, ci am găsit și soluții reale de salvare pentru viitor. Nicio campanie mediatică sau juridică nu va putea șterge asta”, a scris Dominic Fritz pe pagina de Facebook.