Dispariția marilor uzine românești. Petre Roman: Vă dau trei exemple care pe mine mă dor

Fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin. Foto: Crișan Andreescu

Fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin au vorbit la DC NEWS despre dispariția marilor uzine românești.

Vineri, 16 octombrie, fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin au fost invitații analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS, unde au vorbit despre cele mai mari greșeli făcute de România din 1991 încoace, explicând dispariția unor importante capacități industriale după căderea Guvernului Roman. Cei doi au subliniat că țara noastră ar fi avut nevoie de politici care să stimuleze performanța industriei și să mențină piețele externe.

"Opinia mea este că acea Mineriadă din septembrie, lovitură de stat, a avut ca scop oprirea reformei și nu numai din motive ideologice, să nu vă gândiți la ideologie, ci din motive practice pentru că acea reformă extrăgea activele statelor de sub controlul unor vechi potentați care doreau să se îmbogățească din această schimbare", a spus Adrian Severin.

Petre Roman: Trei exemple care pe mine mă dor

"Vă dau trei exemple care pe mine mă dor. În momentul când Guvernul Roman a fost înlăturat prin lovitură de stat, în momentul acela aveam deja Mercedesul care venea să preia Autobuzul București și Camioane Roman, deci fusese discuția mea directă cu președintele Consiliului de Administrație, Siemens ca să retehnologizeze locomotive Electroputere Craiova și Fiat să retehnologizeze Tractorul Brașov. Nu mai există niciuna dintre ele. Cum adică? Nu mai există. Am avut un gust amar", a spus apoi Petre Roman.

Ce ar fi trebuit să facă statul

"Programul pe care noi l-am lăsat spunea că deși întreprinderile strategice, agenții economici strategici, trebuie să se adapteze la piață, trebuie să lucreze în piață, nu ne mai întorceam la sistemul celălalt, al economiei de comandă, dar statul trebuia să aibă grijă ca prin politici de stimulare să mențină, să determine niște comportamente de piață care să le păstreze și să le dezvolte", a mai spus apoi Adrian Severin.

"Și statul mai avea un rol, și anume să încerce ca prin diplomație să păstreze piețe", a intervenit Petre Roman.

"Exact, despre asta era vorba, să păstrăm piețele, adică să avem politici care să permită unor ramuri ale economiei să înflorească, nu să devenim noi, Guvernul, agent economic", a punctat Adrian Severin.

Soarta Uzinei Tractorul Brașov

"Când a venit vicepreședintele de la Fiat la mine pentru Tractorul Brașov mi-a spus: "Domnule prim-ministru, Tractorul Brașov are un mare avantaj prezent, are piață". Era și pentru Africa, și pentru America Latină. "Problema este că aveți tractoare care nu se mai potrivesc cu modul cum se lucrează", deci trebuiau de o putere mult mai mare, dar ce facem noi cu ce are Tractorul Brașov este o bijuterie, e un diamant. Zic: "Gata, e în regulă, așa procedăm". Și? Tractorul Brașov nu mai există", a mai spus Petre Roman, amintind de soarta Uzinei Tractorul Brașov.

Ce am avut și ce am pierdut

"Noi am avut industria din amontele agriculturii, utilaje agricole etc, plus cea extractivă, trebuia să fie stimulată de stat, să stea statul cu ochii pe ea, nu să o țină sub inspirație artificială, nu să o subvenționeze și nici să o transforme într-un instrument al politicilor macro-economice, inflație, șomaj, dezvoltare teritorială, ci să-i creeze un cadru care să stimuleze performanța și dezvoltarea ei, să o mențină viabilă. De asemenea, industria extractivă, utilaje extractive, noi aveam capacități în domeniul industriei petroliere, industria petrochimică, energia, bineînțeles - agricultura, turismul și IT-ul, pusesem noi, ceea ce era ceva exotic atunci", a mai spus Adrian Severin.

Petre Roman și Adrian Severin au elaborat un document de referință pentru istoricii de astăzi și pentru generațiile viitoare, intitulat "Revoluție și Reformă în România postcomunistă". Documentul prezintă principiile care au stat la baza reformei statului român și îl puteți citi aici.

