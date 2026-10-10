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De unde vine ”Sus inimile”, mesajul pe care adesea îl transmite Călin Georgescu

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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calin georgescu
Călin Georgescu, fost candidat la Președinție. Sursa foto: Agerpres

Călin Georgescu le transmite oamenilor, cu fiecare ocazie, ”sus inimile”. Poate fi un proiect ascuns sau un mesaj cu subînțeles. Ori un simplu salut de tipul ”nu vă lăsați”.

”Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!” este mesajul pe care-l transmite Călin Georgescu, aflat în arest

Postarea lui Călin Georgescu a strâns peste 44.000 de reacții în 12 ore. În ceea ce privește comentariile, acestea au fost restricționate la cei care-i urmăresc pagina. Dar de unde vine mesajul ”Sus inimile”, transmis frecvent de Călin Georgescu, cunoscut că are gesturi și mesaje simbol, unele controversate, încă de la primele sale apariții publice. 

De unde vine ”Sus inimile”, mesajul pe care adesea îl transmite Călin Georgescu

Sus inima în religie

”Sus inimile” este mesajul pe care preotul îl spune către credincioși, la Sfânta Litughie, înainte de Sfânta Anaforală. El se uită către credincioși și spune: ”Sus să avem inimile”, iar credincioși răspuns: ”Avem către Domnul”. 

La nivel simbolic, ”inimile” nu se referă la inimă propriu-zis, nici la suflet, ci la tot interiorul omului. Înseamnă o dezlipire a omului de grijile lumești și ridicarea gândurilor spre Dumnezeu și spre cer. 

Sus inima în literatură

În viața de zi cu zi, ”Sus inimile” a fost înlocuit cu mesaje precum ”Fii tare” sau ”Nu te lăsa”. De asemenea, un astfel de mesaj este întâlnit și-n literatură, în poezia ”Sus inima, români” a lui George Coșbuc, ce putem spune că reprezintă un simbol pentru zicerile lui Călin Georgescu suveraniste:

Sus inima,
Avem o mândră țară
Prin timpi de jale-amară
Strămoșii se luptară
S-o scape de stăpâni.
Azi singur noi, românii
Suntem în ea stăpânii,
Sus inima, români

O lege-avem străbună
Prin veacuri de furtună
Ea n-a putut s-apună
Strivită de păgâni.
Ne-a fost Cel-Sfânt tărie
Și-n veci o să ne fie:
Sus inima, români

În țara românească
De-a pururi să trăiască
Credința strămoșească
Și graiul din bătrâni.
Spre Domnul țării gândul
De-a pururi noi avându-l,
Sus inima, români! 

În spațiul public există și o  comunitate numită SUS, care are un site susinimile.ro, reprezentând ”Spiritualitatea Uneşte Suflete”, dar care nu pare avea legătură cu Călin Georgescu, deși nu este departe de zicerile sale și ale soției sale despre lume și viață:  ”comunitatea în care focusul este pe dezvoltare personală și spirituală care te ajută să te descoperi, să te vindeci, să faci schimbările necesare pentru a trăi mulți ani în echilibru, împăcare și sănătate”. 

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sus inimile
calin georgescu
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Comentarii (9)

Suveranist   •   11 Octombrie 2026   •   16:19

E clar domne e extremist care foloseste expresii din religia ortodoxa. Sa i se mareasca arestul preventiv la 10 ani.

ma-ta ( cu cratima )   •   11 Octombrie 2026   •   12:54

Sus inimile si jos pantalonii in vine pentru o asidua ruseasca si, pe alocuri, americana penetrare, fara lubrifiant, sa fie bio si natural.
Totul de o dumnezeiasca provenienta.
Si nu va impotriviti, aceasta fiind o blasfemie fara de margini.
V-ati prins ?

Thorwald   •   11 Octombrie 2026   •   11:54

In esenta:
- 80% din romani spun ca tara merge pe o cale gresita.
- Coalitia "pro-europena" sustine ca trebuie sa continuam pe aceasta cale.
- Georgescu si AUR sustin ca nu trebuie sa continuam pe aceasta cale si ca exista alternative.
Parerea mea : Europa de astazi nu seamana deloc cu Europa marilor realizari. Este in declin accelerat, factorul principal fiind actuala conducere a UE, care este mediocra, corupta si rupta de realitate.

Fonfu   •   11 Octombrie 2026   •   07:33

Un hot patentat. Cu mumuta lui împreună. Escroc prefăcut. Unii criminali aveau fete de îngeri.

Petru Berivoi   •   10 Octombrie 2026   •   15:07

Ce tot vorbim atata de Cremlin Georgescu , ciorba asta reincalzita !? Bine ca nu spune ,, harașo xerțe ” , ca ar mai lua inca un ban rusesc ! Multa vorba pentru un nimic...

Alex   •   10 Octombrie 2026   •   15:01

Georgescule te asigurăm de iubirea noastră, şi procurorii te iubesc şi judecătorii doar tu nu te iubeşti.Tu iubeşti câştigul mult prin înşelăciune, la tine şi slujile tale s-au găsit arme albe cu care aveaţi de gând să vă arătaţi iubirea faţă de cei care înţeleg că eşti un şarlatan. Tu iubeşti slogane fără înţeles pentru că concret n-ai nimic bun de arătat. Noi iubim şi dreptatea, mai înainte de toate. De ce nu le spui anchetatorilor ca i-ai returnat lui Leu 20000 E din iubire nu ca să tacă?

Alecu   •   10 Octombrie 2026   •   14:40

Georgescule, tu l-ai iubit şi pe Răzvan Leu dar l-a costat scump de tot. Acuma fugi de el, nu-l mai iubeşti, tu, care iubeşti înmiit? Sau iubeşti numai pe cei de la care vrei să tragi un folos? Nu-ţi mai merge că iubitori ca tine au mai fost, acum iubesc libertatea.

Nelu   •   10 Octombrie 2026   •   14:32

Da avem inimile pline de încredere în justiţie că bagă la puşcărie pe nemernicii care se ascund în spatele unor sloganuri religioase dar, cu ucigaşi plătiţi, se apără de poporul pe care-l "iubeşte" inmiit.

elena   •   10 Octombrie 2026   •   14:13

În ţara noatră cu popor binecredincios tu, Geogescu, eşti un gunoi care înşeli oamenii cinstiţi, şi umbli înconjurat de mercenari fară Dumnezeu. Noi credem că justiţia îşi va face bine treaba, să înveţe şi alţi trântori ca tine că nu se put ascunde în sloganuri.

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