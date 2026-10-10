De unde vine ”Sus inimile”, mesajul pe care adesea îl transmite Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la Președinție. Sursa foto: Agerpres

Călin Georgescu le transmite oamenilor, cu fiecare ocazie, ”sus inimile”. Poate fi un proiect ascuns sau un mesaj cu subînțeles. Ori un simplu salut de tipul ”nu vă lăsați”.

”Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!” este mesajul pe care-l transmite Călin Georgescu, aflat în arest.

Postarea lui Călin Georgescu a strâns peste 44.000 de reacții în 12 ore. În ceea ce privește comentariile, acestea au fost restricționate la cei care-i urmăresc pagina. Dar de unde vine mesajul ”Sus inimile”, transmis frecvent de Călin Georgescu, cunoscut că are gesturi și mesaje simbol, unele controversate, încă de la primele sale apariții publice.

Sus inima în religie

”Sus inimile” este mesajul pe care preotul îl spune către credincioși, la Sfânta Litughie, înainte de Sfânta Anaforală. El se uită către credincioși și spune: ”Sus să avem inimile”, iar credincioși răspuns: ”Avem către Domnul”.

La nivel simbolic, ”inimile” nu se referă la inimă propriu-zis, nici la suflet, ci la tot interiorul omului. Înseamnă o dezlipire a omului de grijile lumești și ridicarea gândurilor spre Dumnezeu și spre cer.

Sus inima în literatură

În viața de zi cu zi, ”Sus inimile” a fost înlocuit cu mesaje precum ”Fii tare” sau ”Nu te lăsa”. De asemenea, un astfel de mesaj este întâlnit și-n literatură, în poezia ”Sus inima, români” a lui George Coșbuc, ce putem spune că reprezintă un simbol pentru zicerile lui Călin Georgescu suveraniste:

Sus inima,

Avem o mândră țară

Prin timpi de jale-amară

Strămoșii se luptară

S-o scape de stăpâni.

Azi singur noi, românii

Suntem în ea stăpânii,

Sus inima, români

O lege-avem străbună

Prin veacuri de furtună

Ea n-a putut s-apună

Strivită de păgâni.

Ne-a fost Cel-Sfânt tărie

Și-n veci o să ne fie:

Sus inima, români

În țara românească

De-a pururi să trăiască

Credința strămoșească

Și graiul din bătrâni.

Spre Domnul țării gândul

De-a pururi noi avându-l,

Sus inima, români!

În spațiul public există și o comunitate numită SUS, care are un site susinimile.ro, reprezentând ”Spiritualitatea Uneşte Suflete”, dar care nu pare avea legătură cu Călin Georgescu, deși nu este departe de zicerile sale și ale soției sale despre lume și viață: ”comunitatea în care focusul este pe dezvoltare personală și spirituală care te ajută să te descoperi, să te vindeci, să faci schimbările necesare pentru a trăi mulți ani în echilibru, împăcare și sănătate”.