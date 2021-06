De ce au dispărut membrii PNL din baza de date. Orban explică, după faza cu Stolojan

"PNL a avut, la momentul la care am fost ales preşedinte împreună cu echipa de conducere a partidului, o bază de date care se numea My PNL, care era ţinută, în baza unui contrat, cu un furnizor care ne ţine serverele. Din cauza unor disfuncţionalităţi ale bazei de date, secretariatul general a luat decizia să schimbe furnizorul de soluţie şi cel care alcătuieşte baza de date să construiască, pe baza unui nou soft, noua bază de date. În momentul în care s-a trecut la constituirea noii baze de date, noi aveam situația la zi în My PNL, care există şi care este înregistrată cu 173.000 de membrii PNL care erau în baza de date My PNL.

În constituirea noii baze de date au fost filiale care nu au importat din fostul My PNL toată baza de date şi s-au apucat să reconstituie baza de date de la zero. Există multe omisiuni determinate de neglijenţa unor operatori. Există doi operatori autorizați la nivel național care pot face modificări şi, în fiecare județ, pe baza deciziei biroului judeţean, există o persoană care are o parolă de acces şi dreptul de a opera în baza de date. Nu în toate filialele s-au făcut toate operările necesare.

"Au fost omişi foarte mulţi membri"

Astfel, când au fost transmise anumite situaţii din registrul naţional al membrilor au fost omişi foarte mulţi membri. Eu am fost inclus în baza de date în 29 ianuarie. Domnul preşedinte Stolojan s-a dus la Sectorul 2 şi i s-a refuzat plata cotizaţiei spunându-i-se că nu este membru.

Democraţia înseamnă că orice membru al PNL care era membru al PNL la data de 31 decembrie - adică şi-a completat cererea de adeziune care a fost aprobată în biroul local şi care a fost validata în biroul județean - care şi-a plătit cotizaţia până în luna iunie are dreptul să voteze. Nu poţi să interzici membrilor PNL să voteze la adunări generale, să nu poată să candideze din cauza faptului că un operator judeţean nu a încărcat în baza de date toţi membrii PNL", a explicat Ludovic Orban, după ședința PNL.

