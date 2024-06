De ce a refuzat profesorul Lazăr Vlăsceanu să fie ministru al Educației: Când am auzit asta, m-am înspăimântat

În cadrul emisiunii pe care o realizează Ionuț Vulpescu, prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu a spus de ce a refuzat, de mai multe ori, propunerea de a fi ministru al Educației.

Iată dialogoul dintre Ionuț Vulpescu și Lazăr Vlăsceanu:

I.V. – Ți s-a propus după Revoluție să fii ministrul Educației?

L.V. – Am avut de mai multe ori propunerea aceasta, dar am refuzat-o.

I.V. – De ce ai refuzat-o?

L.V. – Pentru că risc să devin dictator cu ideile pe care le am... Simt în mine acest risc... Am să îți dau un exemplu, care mi-a conștientizat acest lucru. Singapore este un stat despărțit artificial de Malaezia. Inițial a fost în cadrul Malaeziei. S-a despărțit de Malaezia și primul ministru este absolvent de universitate britanică, și s-a întors în locul lui, și a instaurat dictatura. A spus că oricine îl contrazice și nu are dreptate intră în pușcărie. Era mai aspru. Da, poți să mă contrazici, dar facem publică chestia asta. Când am auzit asta, eu m-am înspăimântat. Am zis că nu poți să impui ideile tale atât de tare și, dacă cineva nu argumentează în momentul acela la fel de coerent ca tine, să îl condamni la moarte. Probabil că nimeni nu poate să conteste starea de dezvoltare a Singaporelui astăzi.

M-am dus la Banca Mondială și am rugat Banca Mondială să mă ajute să călătoresc prin Singapore. Și au zis: „– Lazăr, nu putem să îți facilităm asta, că nu avem nicio legătură cu Singapore.”,

„– Da, dar vreau să îl cunosc pe primul ministru al Singaporelui.”,

„– Când o să vină pe aici, o să îți facem cunoștință cu el și o să poți să vorbești.”

Nu l-am întâlnit... Însă este un exemplu care arată că, pentru a realiza un proiect de schimbare, îți trebuie suficientă bază de resurse și de autoritate, ca să realizezi proiectul acela până la capăt. Societatea noastră, după 1990, a fost o societate care a evoluat constant către atomizare, fragmentare, incapacitate de comunicare din cauza lipsei culturale, de cultură comună. Noi nu avem niciun nucleu cultural comun ca să putem comunica unii cu ceilalți, ca să avem repere comune. Nu poți să dialoghezi cu cineva cu care nu ai nimic în comun. Vorbiți ca doi surzi.

I.V. – Deci crezi că ideile tale nu ar fi găsit aici ogorul cel mai bun.

L.V. – Nu, nu. În 1990, când am început proiectul cu Mircea Miclea, am lăsat dreptul politicienilor să numească între ei și propunerea care a venit era un catastrofală, din punctul nostru de vedere. Atunci Miclea a refuzat și căzuse pe mine. Și am spus: „Nu, pentru că n-am încredere în politicieni că se țin de cuvânt.” Aveam promisiunea fermă că acel 6%, de la politicieni, se alocă, că tot ceea ce am cerut se va realiza, așa cum dorim noi. Și ce s-a întâmplat a fost că a venit criza din 2008.

I.V. – Și o luăm de la capăt cu „România educată”.

L.V. – S-a luat de la capăt cu „România educată”, care este un eșec la fel de liniștit pe cât este acum. E liniște totală în legătură cu el.

