Dănuţ Lupu, atacuri în rafală la adresa lui Hagi: A fost doar în lot la Real şi Barcelona, nu a fost jucător acolo/ Hagi, răspuns... cu video

"Nu e chestie de talent aici. Repet, jos pălăria în fața lui Gică ca fotbalist, dar a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională. La echipa națională la ce jucători eram pe vremea aia nu era greu să joci doar când ai mingea. Execuții, jos pălăria. Nu îi pot reproșa nimic, dar nici lumea nu poate să îmi impună mie că e Rege.

(n.r. – deci pentru tine nu e rege, rege e Dobrin) Da. Gândește-te că Dobrin a stat 3 săptămâni în Spania. S-au rugat ăia de la Real Madrid și el n-a vrut să stea. Gândește-te că nașul meu, Balaci, nu se accidenta la 28 de ani. (n.r. – și Gică poate să îți spună că a jucat la Real Madrid și Barcelona) Nu. A făcut parte din lot. Hai să fim serioși. El a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională.

Uitați câte meciuri are la Brescia în 3 ani. A mai fost o perioadă în care eu m-am certat cu el din cauză că vorbea urât de nea Mircea și dacă nea Mircea nu îl ținea 3 ani la Brescia, Gică era într-o perioadă foarte proastă și putea să dispară. Și totuși nea Mircea l-a ajutat enorm de mult. (n.r. – cum adică a vorbit urât?) Era o perioadă acum vreo 10 ani că ce antrenor e nea Mircea și răutați d-alea de Generație, că era cu nea Puiu, normal”, a declarat Dănuţ Lupu conform Fanatik.

"Eu nu m-am comparat niciodată cu Gică și nu am vrut să îi iau locul lui Gică. Nu știu de unde a venit chestia asta. Nu m-am comparat niciodată cu el, nu o să mă compar vreodată cu el, după părerea mea a fost Dorbin și restul. Eu nu am spus că Hagi n-a fost fotbalist. L-am băgat la restul după Dobrin. Și la mașini spui Mercedes și restul. Când spun și restul mă refer la următorii 4-5, nu la milioane de fotbaliști. A fost unul dintre primii 3-4 fotbaliști, dar nu primul.

(n.r. – cum erau duelurile când jucați în Steaua – Dinamo? ) Nu prea am avut dueluri. Eu jucam mai în stânga, el mai în dreapta, nu am prea avut. Poate se trage și că eram iubit de Lăcă, de Iovan. Eu am recunoscut, eu în 1989 am jucat la națională datorită lui Lăcătuș", a mai spus Lupu.

Hagi, răspuns cu video

Gheorghe Hagi, managerul general al celor de la Farul Constanţa, nu a comentat spusele fostului său coleg de generaţie, dar a postat pe pagina de Facebook un clip video cu un hattrick marcat pentru Real Madrid.

