Dana Budeanu: Nu am fost niciodată angajată la Pro TV sau remunerată

Pro TV a anunțat încetarea colaborării cu Dana Budeanu: „Începând cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea noastră cu Dana Budeanu a încetat. PRO TV a susținut dintotdeauna cauze care au adus schimbări reale în viețile oamenilor, fie că vorbim despre lupta împotriva cancerului, sprijinirea copiilor abandonați sau protecția mediului înconjurător... Dorim ca valorile pe care le promovăm, printre care se află onestitatea, responsabilitatea, pozitivitatea să se reflecte și în acțiunile partenerilor noștri."
Dana Budeanu, reacție pe Facebook
„DIN DRAGOSTE ȘI RESPECT PENTRU TOȚI CEI CARE URMĂREAU ÎNTR-UN NUMĂR RECORD RUBRICA VERDICT DE LA PRO TV, ATÂT PE TV CÂT ȘI PE ONLINE ȘI CARE LA PROPRIU AU BLOCAT LINIILE TELEFONICE ȘI MESAGERIILE ÎN ULTIMELE DOUĂ ORE, FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
DANA BUDEANU NU A AVUT NICIODATĂ UN CONTRACT CU PRO TV PENTRU RUBRICA VERDICT!
NU AM FOST NICIODATĂ ANGAJATĂ LA PRO TV SAU REMUNERATĂ PENTRU ACEASTĂ RUBRICĂ!
ACEASTĂ DECIZIE MI-A APARȚINUT DE LA ÎNCEPUT! RUBRICA AM REALIZAT O TIMP DE 4 ANI, GRATIS, DE PLĂCERE! COLABORAREA CU PRO TV A FOST UNA PERFECTĂ PÂNĂ LA SFÂRȘIT ȘI S A ÎNCHEIAT IERI. ÎN URMA UNEI DISCUȚII EXTREM DE CIVILIZATE ȘI RELAXATE CU REPREZENTANȚII PRO TV, ÎN CARE, DATORITĂ PRESIUNILOR IMENSE LA CARE AU FOST SUPUȘI, MI S A ÎNAINTAT RUGĂMINTEA DE A MI CERE "SCUZE PUBLIC" ÎN LEGĂTURĂ CU POSTAREA CARE A SCHIMBAT CURSUL ISTORIEI ROMÂNIEI, NU AM FOST DE ACORD ȘI ATÂT! NIMIC MAI MULT!
REPET! NU AM AVUT NICIODATĂ CONTRACT CU PRO TV, NU AM FOST ANGAJATĂ LA PRO TV! NU AM AVUT ÎN VIAȚa MEA VREUN CONTRACT CU VREUN SPONSOR ȘI NICI NU O SĂ AM! NICIODATĂ!
NU S A ÎNTÂMPLAT NIMIC, NU EXISTĂ NICIO DRAMĂ!
RUBRICA VERDICT CONTINUĂ CA ȘI PÂNĂ ACUM, ONLINE, PENTRU TOATĂ LUMEA, SĂPTĂMÂNAL! SINGURUL PLUS VA FI ACELA CĂ, PLAJA DE VEDETE ȘI PERSONALITĂȚi PREZENTE ÎN RUBRICĂ VA FI MAI MARE, FORMATUL FIIND ACUM STRICT INDEPENDENT!
ATÂT!
VĂ MULȚUMESC PENTRU ÎNGRIJORARE, DAR NU ESTE CAZUL!
NIMENI NU O FACE CUM O FACEM NOI!”, a scris, joi seară, Dana Budeanu pe contul de Facebook.