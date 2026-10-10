Dan Podaru acuză o ”nebunie”: Doamna de la Mediu, principalul dușman al ecologiei. Toată biodiversitatea a dispărut

Dan Podaru, vicepreședintele Partidului Ecologist Român (PER), acuză decizii care ar putea agrava criza energetică din România. Într-un interviu acordat DCNews, acesta a criticat închiderea termocentralelor, golirea unor baraje hidroenergetice și oprirea unui reactor de la Cernavodă, susținând că măsurile luate simultan pun în pericol producția de energie și locurile de muncă.

Dan Podaru, vicepreședintele Partidului Ecologist Român (PER), a acuzat o ”nebunie” cu privire la ce se întâmplă în sectorul energetic din România.

”Au fost închise termocentrale, pentru că ele poluau și pentru că trebuiau închise. Lucrurile acestea se vor întâmpla și-n Germania, și-n Polonia. În Polonia, am înțeles că au cerut o dispensă până-n 2040 și-n Germania până-n 2050. Țările acestea și-au protejat propriile interese și propriii cetățeni. România a închis pe loc.

Când închizi termocentrale, închizi producția de cărbune, atenție! Afectezi fluxul economic al României și pierzi zeci de mii de locuri în același timp. Este o nebunie!

Nu poți goli șapte baraje care produceau energie electrică ieftină, în paralel cu închiderea termocentralelor, decât dacă vrei, într-o manieră concertată, să creezi o criză energetică în România. Pe fondul acesta, până să deschizi barajele respective sau să repornești producția măcar la 1, 2, 3 termocentrale, închizi unul dintre reactoarele de la Cernavodă...” a spus Dan Podaru, în interviul DCNews, moment în care jurnalistul Val Vâlcu a punctat că au fost închise de Hidroelectrica. ”Cu acordul Ministerului Mediului” a afirmat vicepreședintele Partidului Ecologist Român (PER).

El a mai acuzat că ”USR-ul a aclamat faptul că protejează anumite specii și susține ONG-urile care protejau biodiversitatea, cu bani de la buget. Prin închiderea celor șapte lacuri de acumulare, toată biodiversitatea a dispărut. A fost o crimă împotriva Mediului. Doamna de la Mediu este principalul dușman al ecologiei”.