Cum să slăbești eficient. Adina Halas, sfaturi prețioase: Să nu te apuci și de diete și de antrenamente grele

"Beneficiile de ordin fizic se văd ulterior în timp, dacă reglezi și alimentația în funcție de scopul tău și așa mai departe. Obosesc mult mai greu, duc mult mai bine toate lucrurile pe care le am de făcut. Atât profesional, cât și în viața de familie. Și uite, o chestie pe care am învățat-o în momentul în care vroiam să slăbesc câteva kilograme, am constatat că cel mai rău lucru pe care puteam să îl fac era să măresc intensitatea antrenamentelor.

"Ideal este să îți calculezi necesarul caloric de peste zi"

Pentru că atunci când vrei să slăbești și mărești intensitatea antrenamentelor, în mod natural, corpul îți cere și energie. Și atunci trebuie să te hrănești ceva mai bine decât cum o făceai până atunci. Și este foarte ușor să aluneci în partea aceea. Adică să mănânci mai mult decât trebuie pentru a putea susține antrenamente fizice grele, în condițiile în care vrei să slăbești. Dacă vrei să slăbești, ideal este să îți calculezi necesarul tău caloric de peste zi. Să îți scazi 2-300 de calorii și îți iei pe termen lung, cel puțin 6 săptămâni!

Trebuie să îți menții nivelul de antrenamente. Iar dacă nu ești un om care a făcut sport și nu faci sport, nu este momentul să te apuci atunci să ții și dietă, să te apuci să faci sport în neștire. Nivelul de antrenament ar trebui să fie unul minim-mediu! Când vorbim despre persoane care au reglajul bun și știu foarte bine cu ce se mănâncă sportul și își cunosc corpul, acolo este cu totul și cu totul altă poveste", a spus Adina Halas pentru ciao.ro.

"Să nu te apuci și de diete și de antrenamente grele"

"O treabă pe care am învățat-o este că, atunci când vrei să slăbești, să nu te apuci și de diete și de antrenamente grele, pentru că vei ceda! Unii cedează după o săptămână. Alții după două săptămâni. Te poate ține chiar aproape trei săptămâni, dar vei ceda, cu siguranță! Așa că trebuie făcută pe termen lung și cu cap toată chestia asta.

Și încă un lucru extrem de important la care eu țin foarte mult este somnul! Bineînțeles că mi se întâmplă și mie să editez materiale video, să stau până târziu. Culc copilul și de-abia după aceea mă apuc să continui lucrurile. Mie îmi place să lucrez și noaptea foarte mult. Și mă concentrez mai bine atunci când am de editat. Însă am învățat că trebuie să îmi respect somnul, cele 7-8 ore de somn sunt necesare. Și în condițiile în care îți reglezi somnul atunci îți reglezi și apetitul!

Astea sunt lucrurile cele mai importante! În rest, raportându-mă la ceea ce fac eu ca să mă mențin în formă, fac cam ceea ce fac în general! Adică nu m-a apucat disperarea cu 2-3 săptămâni înainte de vacanță. Să-mi zic: gata, să nu mai mănânc dulciuri, să nu mai fac aia…", a mai spus vedeta.

